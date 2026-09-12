ЕРМ Запад отстранява неизползвани комуникационни кабели по стълбовете
Премахването на неработещи мрежи на кабелни оператори подобрява градската среда, повишава качеството на електрозахранването и намалява риска от аварии
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Премахването на неработещи мрежи на кабелни оператори подобрява градската среда, повишава качеството на електрозахранването и намалява риска от аварии
Дружеството призовава за максимално внимание в близост до електрически съоръжения при летните бури
Елена Парушева пред един от проектите си
Силна буря събори електрически стълбове в ямболското село Ботево. Някои от стълбовете буквално са като отсечени, твърдят очевидци. Смерчът се разрази...