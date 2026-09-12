Ники бори коварна болест със стихове
13-годишното момче е на крака след 10 г. в инвалидна количка
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13-годишното момче е на крака след 10 г. в инвалидна количка
София. „Мамо, виж как помагам на Дани да проходи", възторжено обяви Кристина Савова, докато внимателно изрязваше цветни хартиени елхички за коледна ук...
Добрич. Добри хора изработиха от сърце сувенири, за да помогнат на 7-годишната Александра Маркова, болна от детска церебрална парализа. Вещите се пред...