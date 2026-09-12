След Камен Воденичаров, още една комедийна звезда се връща в БНТ
Този път в шоуто ще има и бенд, чието лице ще е певицата Теди Кацарова
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Този път в шоуто ще има и бенд, чието лице ще е певицата Теди Кацарова
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