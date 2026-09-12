Полицията накрак! Спират коли, тарашат багажници
При Белчин е изграден КПП и се спират всички автомобили
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При Белчин е изграден КПП и се спират всички автомобили
Това се е случило снощи
Мрежата коментира крайно нетипична ситуация
Поредният луд, срещу когото има куп сигнали
Буквално едно върху друго. Така учениците от Цветино, Магерово и Абланица стигат до училище всяка сутрин. Деца има дори и в багажника... точно до резе...
Съдът в Томск го прати 3 г. в затвора