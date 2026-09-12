Нова технология! Хората стават антени
Вече прогнозират развитието на 6G
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Вече прогнозират развитието на 6G
Британското правителство остро разкритикува "налудничавата конспиративна теория", че 5G антените разпространяват коронавирус
Няколко сгради ще могат да имат обща етажна собственост 51% от съседите в блока ще могат да взимат решения за поставяне на рекламни пана или антени в...
Описват ги в сайт, мерят електромагнитните полета в цялата страна Всеки ще може да гледа в интернет дали има опасни лъчения от антени в мястото, къде...
Англичани казват до месец подслушван ли е незаконно Росен Плевнелиев
Собственикът веднага си купи нови антени