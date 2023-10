Ужас в САЩ! Масова стрелба, десетки убити и ранени (ВИДЕО)

Най-малко 22 души бяха убити и над 50 - ранени при масова стрелба в град Люистън, щата Мейн, съобщи телевизия "Фокс нюз", позовавайки се на множество източници от правоохранителните органи, предаде Ройтерс.

Според "Фокс нюз" стрелецът открил огън на три места - в ресторант, магазин и развлекателен център.

Службата на шерифа на окръг Андроскогин публикува две снимки на заподозрения в социалните мрежи, като заяви, че той все още е на свобода. Шерифът на окръга помоли обществеността за помощ за идентифициране на заподозрения на снимката - брадат мъж в блуза с дълъг ръкав и дънки, който държи винтовка в позиция за стрелба.

Медицинският център "Централен Мейн" в Люистън публикува изявление, в което се казва, че е "реагирал на събитие с масови жертви, масов стрелец" и се координира с болниците в района, за да приема пациенти.

Люистън е част от окръг Андроскогин и се намира на около 56 километра северно от най-големия град в щата Мейн - Портланд.

.@PierreTABC on the Lewiston, Maine, mass shooting that has left at least 20 people dead: "The fact that the attorney general and president were briefed, this quickly tells you the scale of the carnage."



The person of interest remains at large.