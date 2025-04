Урсула със специални думи за България и Шенген

Поздравителни думи отправи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен към България и Румъния.

Причината е пълноправното им членство в Шенгенското пространство. Тя направи това с публикация в социалната мрежа Х.

Председателят на Европейската комисия заяви, че двете източноевропейски страни категорично принадлежат към Шенген.

"Днес Румъния и България станаха пълноправни членове на Шенгенското пространство. Поздравления и на двете държави. Вие показахте визията, търпението и отдадеността. Принадлежите към Шенген. Време е да използвате всички облаги от свободата на Шенген!", написа Фон дер Лайен.

Today Romania and Bulgaria become full members of the Schengen area.



Congratulations to both countries.



You have shown vision, patience and determination.



You belong in Schengen.



It's time to benefit in full from Schengen freedoms. pic.twitter.com/jHLDP1H2Zr