Тръмп наказа Зеленски. Дойде друга заплаха

* Рекордното обръщение пред Сената завърши с писмо на разкаял се президент



* Докато евролидерите обявиха призив "харчи", Уолстрийт светна опасно в червено

They don't know who I am… I've been waiting so long.

Това се пее в хитовата песен на Тото „99“.

Точно за 99 минути Тръмп показа на Сената кой е той и какво ще направи за Америка, чакайки дълго да се завърне в Белия дом.



Може да не беше историческо по съдържание, но първото му обръщение в Конгреса счупи рекорда по времетраене. Отвя 89-минутното изказване на Бил Клинтън през 2000 г.

Речта започна с бурни овации от републиканците, но бе прекъсната заради сенатор от Тексас, който крещеше „Той няма мандат“.

Тръмп започна с думите "Америка се завърна" и каза, че за 43 дни е постигнал повече от повечето администрации през целия им мандат.

Заяви, че

само Джордж Вашингтон е бил по-добър от него

Удари и друг рекорд, споменавайки Байдън 16 пъти в речта си. Никой не е говорил за предшественика си повече от веднъж в първото си обръщение към Конгреса.

Представители на Демократическата партия напуснаха залата, други правеха демонстрации с плакати "Лъжи", трети обръщаха гръб на Тръмп, за да види тениски с надпис "Съпротива".

Президентът обаче въобще не се трогна. Той обеща на САЩ да постигне балансиран бюджет за първи път през новото хилядолетие. Данъците за местното производство да бъдат намалени, а чуждестранните производители да бъдат изправени пред високи мита.

Говорейки за миграцията, той обяви, че желаещите могат да получат американско гражданство като закупят

"златна карта" за 5 милиона долара

Посвети част от речта си на успехите на Илон Мъск в разкриване на "измамата във федералната бюрокрация". "Похарчихме осем милиона за популяризиране на ЛГБТ в африканската държава Лесото, за което никой никога не е чувал", каза Тръмп.

Повтори, че САЩ ще си върнат Панамския канал.

"Ние напълно подкрепяме правото на народа на Гренландия да определя бъдещето си и ако иска, с удоволствие ще го приемем в САЩ", каза Тръмп по другата сделка.

Той обяви, че започва разширяване на добива на редки метали. Замечта се да постави американско знаме на Марс и завърши речта си с обещанието за "златен век" за Америка.

Малко преди финала стигна и до мира в Украйна, прочитайки писмото на президента Зеленски, с което той се покая пред Тръмп за фиаското, което устрои в Белия дом.

„Моят екип и аз сме готови да работим под силното ръководство на президента Тръмп за постигане на траен мир. Срещата ни в Белия дом в петък не мина както трябваше. Съжалявам, че това се случи. Време е да поправим всичко“, се казва в писмото, за което и досега украинската посланичка в САЩ твърди, че е само пост в социалната мрежа.



Не всички в Конгреса оцениха триумфалното обуздаване на Зеленски. Демократите дюдюкаха, жените им размахваха украинските шалчета. А в опровержението на речта сенаторът от Мичиган Елиса Слоткин дори намеси името на президента Рейгън, който се обръщал в гроба.

Нервността на демократите е разбираема

Независимо от огромната им пропаганда след скандалната среща, въпреки че убедиха украинците да преименуват кафето "Американа", а босненците – да горят на карнавалите си чучела с лика на Тръмп, Зеленски направи дълбок американски поклон часове след спирането на военната подкрепа за Украйна от САЩ.

Твърди се, че покаянието е написано под диктовката на британския премиер Стармър, както и мирният план, представен по-късно от Зеленски. Той предвижда в първите три стъпки: освобождаване на пленниците; незабавно прекратяване на огъня в небето, а после и примирие в морето, ако Русия направи същото.

И докато по отношение на пленниците Русия си замълча, доста бурно реагира за останалите точки. Провидя, че това е начин да се доведе до излизане на Москва от преговорите, за да се представи страната от Запада като агресор, който не желае мир. А в същото време Европа да демонстрира "обединен европейски фронт" по пътя на мира.

Колко големи обаче да са тези притеснения, след като

руснаците получиха поне 4 подаръка за седмица

В навечерието на обръщението на Тръмп Ройтерс гръмна, че Америка подготвя частично отпадане на санкциите към Москва. Очаква се процесът да започне с няколко частни компании и олигарси.

Три години след замразяване на дипломатическите отношения, нова вълна задуха на 27 февруари, когато в Истанбул се проведе среща Русия – САЩ за работата на посолствата.



Дни по-късно руското външно министерство съобщи, че САЩ са дали зелена светлина за нов посланик - Александър Дарчиев, а в четвъртък Путин разписа указа за назначението му. Очаква се той да отлети отвъд океана "в най-близко бъдеще".

Politico пък огласи секретен план, според който сътрудници на Тръмп тайно са се срещнали с бившия премиер на Украйна Юлия Тимошенко и членове на партията "Европейска солидарност" на бившия президент Петро Порошенко, за да обсъждат провеждането на президентски избори в Украйна.

Вотът се очаквал след постигане на прекратяване на огъня, но преди да започнат всеобхватни мирни преговори, пише изданието.



Дали е вярно или не, тепърва ще става ясно, но е факт, че войната в Украйна все повече се трансформира в

ожесточен конфликт между САЩ и евролидерите

които подкрепяха Байдън и които продължават да застават плътно зад Зеленски.

Твърди се, че Макрон и Стармър на няколко пъти са молели Тръмп да присъстват заедно със Зеленски на подписването на прословутото споразумение за редките метали.

Лидерът на САЩ обаче бил категоричен, че няма да бъде на тържествената церемония. Нещо повече, неговите хора настоявали за нови клаузи по споразумението, които предвиждат увеличаване на съоръженията, които американците ще получат.

Зеленски се приготвя да прати пълномощни представители за парафите във Вашингтон и да гарантира бързата ратификация на договорите в украинския парламент, а Макрон вече направи очакваното обръщение към нацията.

Европа навлиза в нова ера, Русия представлява реална заплаха, а мирът не може да означава капитулация на Украйна, заяви френският президент и добави, че като единствена ядрена сила в ЕС, Франция може да осигури ядрен чадър над Европа.

Изявлението обаче вместо да стресне, накара руския външен министър Сергей Лавров да пусне цялата си ирония на свобода.

„Има голямо разстояние от "стратегическото поражение на Русия" до „капитулацията" на Украйна“, присмя се Лавров и заяви, че е обнадежден да види как европейците са намерили сили да изминат това разстояние".

Европа отговори на хвърлената ръкавица с юмрук

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви срещата на върха на ЕС за “преломен момент за Европа и за Украйна”.



Евролидерите обявиха нов курс “Харчи, харчи, харчи” - за отбрана и възпиране на опасността от руска агресия, потвърдиха на Украйна, че “не е сама” в борбата й срещу Москва и чуха от Зеленски -“Много сме благодарни“.

Лидерите на повечето по-малки държави обаче подчертаха, че Европа не бива да се отказва от военното сътрудничество със САЩ, въпреки смяната в Белия дом.



Подскоците на евролидерите обаче не са сега във фокуса на Тръмп. Защото докато те викат „Харчи, харчи, харчи“, цифрите на Уолстрийт показват „Губи, губи, губи“.

Макар американският президент да успя да спре срива на акциите след обявената пауза за митата за Мексико и Канада, индексите продължават да летят надолу.

След парада на технологичните гиганти по време на инаугурацията на Тръмп, дойде тревожен поздрав от финансовия капитал точно за обръщението му в Сената.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com