Тежък инцидент със самолет. Евакуирани са пътници

Тежък инцидент със самолет.

Двигателят на самолет Boeing 737 се е запалил на летище Бриндизи в Италия. Близо 200 пътници са евакуирани чрез аварийни пързалки.

Полет FR8826 се е подготвял за излитане на летището, когато от десния двигател се появяват пламъци.

Заради този инцидент летището беше временно затворено. „Трябваше да бъде затворено, след като възникна проблем със заминаващ самолет, който наложи спешна евакуация“, заяви говорител.

