Украйна ще се изправи пред студена зима без отопление и електричество, което ще принуди украинците да напуснат градовете си, каза бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън в интервю за канала в YouTube Through the Eyes of, пишат чужди издания.

„Без топлина и електричество те ще бъдат принудени да напуснат големите градове като Киев и Лвов“, посочи специалистът.

Според експерта предстоящата зима ще бъде трудна за Украйна: няма да останат резерви, които да заменят загиналите войници от украинските въоръжени сили, а големите градове ще останат без топлина и електричество. Той твърди, че конфликтът ще приключи, след като Украйна бъде изтощена, тъй като страната просто няма да може да продължи да се бие.

„Зимата ще бъде решаващ етап“, подчерта Джонсън.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че дъждове и след това снеговалежи ще попречат на украинските въоръжени сили да пробият отбранителните линии на руската армия, пише "Блиц".

Украинските войски вече четвърти месец водят контранастъпление в южнодонецкото, бахмутското и запорожското направление, хвърляйки в бой бригади, обучени от НАТО и въоръжени с чужда техника.

Но, както отбеляза руският президент Владимир Путин, през това време те не успяха да постигнат никакви резултати.

Западните военни експерти особено отбелязват ефективността на руските укрепления и минни полета, поради които украинската армия претърпя сериозни загуби.