Потресаваща гледка вбеси хората в Гърция

Миризма и гнусна гледка потресе туристите в Гърция.

Хиляди мъртви риби от няколко дни покриват пристанището на град Волос, Централна Гърция, съобщава информационният портал in.gr. Кадри от явлението обикалят социалните мрежи, а прокуратурата се е сезирала, за да бъде направена проверка на водите в залива и да бъде разследвана причината за смъртта на рибите.

Освен във Волос мъртви риби изплуваха и край бреговете на други близки селища. „Вима“ пише, че миризмата от разлагащата се риба в района е непоносима.

На 6 плажа край Волос е отнет синия флаг.

Според експерти, цитирани от in.gr, няма опасност за общественото здраве. Те казват, че мъртвите риби се дължат на хилядите тонове вода от езерото Карла, които се изливат ежедневно в морето и носят със себе си сладководни риби, които умират при досега със солената морска вода.

От незапомнени времена в Тесалия е съществувало езерото Карла, което обаче е пресушено през 1962 г., а някогашното му дъно – превърнато в земеделска земя. През 2010 г. влажната зона беше възстановена, но на много по-ограничена от някогашната площ. След опустошителните наводнения през миналия септември обаче езерото възстанови и дори надхвърли старите си размери и в момента заема площ от около 190 кв. км, което го прави най-голямото езеро в Гърция.

„Прото тема“ пише, че е започнала голяма операция по почистването на пристанището от мъртвата риба, а компанията Antipollution се е заела с работата доброволно и без заплащане.

Greece tourist port flooded with hundreds of thousands of dead fish.https://t.co/j9qKhCKO1N