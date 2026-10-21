Най-сексапилните мъже на 2026 г. са ясни!

Да си красив в Холивуд отдавна не е достатъчно. Трябва да умееш да разсмиваш зрителите, да танцуваш, да яздиш кон или поне да обичаш котки. А понякога помага и да си син на Матю Макконъхи.

Списание PEOPLE обяви резултатите от ежегодната си читателска анкета, която съпътства избора на най-сексапилния мъж на планетата. Тази година над 250 000 гласа определиха победителите в 14 категории – от най-привлекателен телевизионен водещ до най-сексапилен каубой, футболист и дори стопанин на котки.

Надпреварата се оказала неочаквано оспорвана. Под анкетата се появили повече от 600 коментара. Почитателите защитавали фаворитите си, настоявали да бъдат добавени нови имена и дори протестирали срещу необходимостта да избират между двама любимци.

Ето кои мъже успяха да спечелят публиката.

Травис Келси – най-сексапилният стопанин на котки

Победител в категория „Най-сексапилен татко на котки“. Известният играч по американски футбол Травис Келси има още една титла, при това доста по-необичайна от спортните му отличия.

Читателите на PEOPLE го определиха за най-привлекателния знаменит стопанин на котки.

Категорията има своя собствена история. Предишният победител беше актьорът Дейв Франко, който неведнъж е разказвал колко обича домашните си любимци. Сега отличието преминава към Келси, чиято връзка с Тейлър Суифт го превърна в една от най-обсъжданите знаменитости отвъд спорта. Самата певица отдавна е известна с любовта си към котките. Сред останалите кандидати бяха Долф Лундгрен, музикантът Machine Gun Kelly и британският кулинарен водещ Пол Холивуд.

Синът на Матю Макконъхи доказа, че чарът може да е наследствен

Победител в категория „Най-сексапилен син на носител на титлата“. Леви Макконъхи вече привлича внимание не само с прочутата си фамилия. Синът на актьора Матю Макконъхи спечели читателския вот в категорията, посветена на наследниците на мъже, които някога са украсявали корицата на PEOPLE като „Най-сексапилният мъж на планетата“. Конкуренцията съвсем не беше малка. Сред номинираните бяха Омир Гиър, син на Ричард Гиър, Джон Дейвид Уошингтън, син на Дензъл Уошингтън, и Парис Броснан, син на Пиърс Броснан. Леви обаче събра най-много читателски симпатии.

Любопитното е, че Матю Макконъхи получи голямата титла през 2005 г. Двайсет и една години по-късно синът му вече печели собствено признание от същото списание.

Джуд Белингам победи футболните красавци

Победител в категория „Най-сексапилна звезда от Световното първенство“.

Футболът явно печели сърца не само с голове. Английската звезда Джуд Белингам оглави читателската класация сред футболистите, привлекли вниманието по време на Мондиал 2026.

Той изпревари сериозна конкуренция – Ерлинг Холанд, Феран Торес и Кристиан Пулишич. Белингам, един от най-разпознаваемите млади футболисти в света, вече има още една причина да се усмихва пред камерите.

Стивън Колбер – сребърните коси никога не излизат от мода

Победител в категория „Най-сексапилна сребърна лисица“.

Американският телевизионен водещ Стивън Колбер спечели една от най-забавните категории – за привлекателни мъже с посребрели коси.

В неговия случай решаваща се оказала сивата брада, с която се появил на наградите „Еми“.

Макар малко по-късно да я обръснал в предаването на Джими Кимъл, тя успяла да му донесе победа над Анди Коен, Андерсън Купър и метеоролога Сам Чемпиън.

Очевидно за част от читателите на PEOPLE зрелият чар има особено предимство.

Дженсън Екълс – старите любимци не се забравят

Победител в категория „Най-сексапилно завръщане на звезда от 2000-те“.

Почитателите на „Свръхестествено“ доказаха, че верността им няма срок на годност.

Дженсън Екълс, който играе Дийн Уинчестър в култовия сериал, спечели категорично категорията за звезди от първото десетилетие на XXI век, преживяващи нов момент на популярност.

Сред неговите съперници бяха Джеймс Лафърти, Адам Броуди и Пен Баджли.

Победата му показва, че понякога една запомняща се телевизионна роля е достатъчна, за да запази обаянието на актьора десетилетия наред.

Крейг Мелвин – красавецът на сутрешния ефир

Победител в категория „Най-сексапилен водещ на сутрешно предаване“.

Водещият на американското шоу Today Крейг Мелвин твърди, че изобщо не е водил кампания за наградата.

Оказало се обаче, че такава кампания почти не му е необходима.

Съпругата му, колегите му и зрителите го подкрепили толкова ентусиазирано, че той изпреварил Майкъл Стрейхан, Джио Бенитес и Владимир Дютиер.

Каубои, аристократи и хокеисти – останалите победители

Не по-малко ожесточена била битката сред телевизионните герои.

Люк Граймс, познат с образа на Кейси Дътън, спечели отличието за най-сексапилен телевизионен каубой. Той се пребори с конкуренцията на Коул Хаузър, Бенджамин Айърс и Уорън Кристи.

Виктор Али от „Бриджъртън“ бе избран за най-привлекателния герой от историческа драма. Неговият Джон Стърлинг очевидно продължава да вълнува зрителите, въпреки трагичната съдба на персонажа в четвъртия сезон.

Белмонт Камели от сериала Off Campus спечели особено обсъжданата категория за най-сексапилен актьор в ролята на хокеист. Почитателите на сериала Heated Rivalry дори настоявали, че Хъдсън Уилямс и Конър Стори не бива да бъдат разделяни при гласуването.

Хоакин Консуелос, синът на телевизионните водещи Кели Рипа и Марк Консуелос, беше отличен за най-сексапилен дебют на Бродуей. Той направи впечатление с участието си в постановка на „Смъртта на търговския пътник“ от Артър Милър.

Така фамилията Консуелос добави още едно име към историята на анкетата на PEOPLE.

Паша Пашков, професионален танцьор от американското предаване Dancing with the Stars, спечели категорията за най-привлекателен професионален участник в шоуто. Неговата съпруга Даниела Карагач, също танцьорка, допринесла за интереса с публикация в социалните мрежи.

Джак Инанен, познат от TikTok и сериала Adults, се оказа най-предпочитаната звезда от социалната платформа. Преди гласуването той дори се обърнал шеговито към милионите си последователи с молба да го подкрепят.

Чейс Матсън спечели сред актьорите от платформата за кратки сериали ReelShort, а Кейлъб Макданиъл оглави категорията за участници в риалити шоуто Love Island.

А кой ще бъде най-сексапилният мъж на планетата?

Тук има една важна подробност. Победителите в 14-те категории са избрани от читателите на PEOPLE, но това не означава, че някой от тях вече е получил голямата титла „Най-сексапилният мъж на планетата“ за 2026 г.

Официалният носител на отличието предстои да бъде обявен отделно.

Засега най-ясният извод от читателския вот е, че представите за привлекателност стават все по-разнообразни.

И тази година популярността не се измерва само с холивудска усмивка. Може да дойде от футболния терен, театралната сцена, телевизионното студио или дори от любовта към котките.