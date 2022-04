Изловиха ли Путин по бели гащи? Хакнати са камерите на Кремъл

Хакерска група се похвали, че е успяла да проникне през камерите в конферентните зали на Кремъл. „Анонимните” публикуваха кадри в социалните мрежи, които твърдят че са от конферентни зали и кабинети на правителството. Според самите хакери от камерите в сградата може да се подслушват и разговори на администрацията.

Te подчертават, че няма да спират със своята кампания за изземване на информация от руския кабинет, чийто тайни искат да разобличат. "Анонимните" вече разбиха защитата и придобиха достъп до сайтовете на редица руски държавни институции, пише британско издание.

Немислимо е как толкова голяма държавна администрация има достъп до конферентните си зали през интернет, коментира пред НоваНюз експертът по киберсигурност Любомир Тулев.

„Тук говорим за едно огромно невежество и очевидно някой не си е свършил работата. Корупцията и невежеството са довели до това хакери да успеят да проникнат в системите. Няма как да сме сигурни, че това действително са залите на Кремъл, но след като „Анонимните” твърдят така, това не буди съмнение в противното. Те многократно разпространяват уличаващи информации”, добави той.

Експертът добави, че вероятно хакерите са имали достъп чрез камерите до залите много преди да оповестят информацията за това. „Това е един много силен коз. Твърде вероятно е да са предоставяли информация на украинските власти предварително”, каза още Тулев.

По думите му атаката на хакерите не се ограничава само до руското правителство, но е насочена и към всички западни компании, които все още не са изтеглили фирмите си от Русия.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB