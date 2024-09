Джей Ди Ванс: Камала Харис се провали като вице, а иска повишение

Кандидатът за вицепрезидент на Републиканската партия Джей Ди Ванс беше обграден от десетки репортери минути след президентския телевизионен дебат. Медиите бяха нетърпеливи да получат оценката му за представянето на Доналд Тръмп и Камала Харис. Той пристигна във Филаделфия един ден преди събитието.

Според Ванс Харис е допуснала "много грешки" по време на дебата, но най-вече се е провалила да обясни защо не е постигнала нито една от политическите си цели, докато е била вицепрезидент, предаде Би Би Си.

„Американският народ е достатъчно умен, за да прозре нещата“, каза той и добави: „Нямаше реално съдържание. Ако Камала Харис иска да реши тези проблеми, тя трябва да го направи веднага, а не да иска повишение“, добави той.

Голяма част от въпросите към Ванс обаче се съсредоточи върху твърденията, направени както от него, така и от Доналд Тръмп, че мигранти са яли котки и кучета в американските общности. "Никой не е разпространявал неверни твърдения", каза Ванс.

Въпреки че властите в Спрингфийлд, Охайо заявиха, че не са намерени доказателства за изяждане на котки, Ванс продължи да настоява, че това е възможно. „Проблемът е, че малък град в Охайо е пълен с твърде много мигранти“, каза той.

America got to see tonight the leader I’ve been proud to work alongside for three and a half years. Wasn’t even close. VP Harris proved she’s the best choice to lead our nation forward. We’re not going back.