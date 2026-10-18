Веласкес призна за рокадите след победата над Спартак

Наставникът на Левски Хулио Веласкес анализира успеха над над Спартак Плевен в турнира за Купата на България.

Специалистът подчерта, че българският шампион е намерил правилните решения след почивката и е показал характер в ключовия момент.

„Типичен двубой за тази фаза на турнира, особено когато играеш като гост. Ние заслужихме победата, но трябваше да се постараем малко повече, за да стигнем до нея. През първата част нямахме достатъчно добър ритъм в атака, а след това намерихме повече пространства и по този начин успяхме да спечелим“, заяви Веласкес.

„Спартак се опита да ни затруднява на контраатака, но след почивката разбрахме какво различно трябва да направим и успяхме да създадем повече шансове в последната част на терена. Най-важното в такива двубои е да отбележиш първия гол и ние го направихме.“

„Днес очевидно най-важното беше победата и ние я постигнахме. В този мач Спартак нямаше какво да губи, а ние имахме много какво да загубим и може би затова напрежението беше при нас. Важното е, че показахме характер във важния момент.“

Испанският специалист подчерта значението на широкия състав при натоварената програма на Левски.

„Много съм горд от всички мои футболисти, защото е много важно да имаме голям състав. Графикът ни е много натоварен, с много двубои, и е важно да мога да разчитам на голяма група футболисти. Днес различни играчи получиха шанс и съм доволен от всички.“

„Реших да сменя Никола малко по-рано, защото се завърна от контузия. Нужно му е повече време, за да влезе в ритъм. Това беше причината да го сменя по-рано.“

„Срещу Виктория ще бъде различен двубой, в различен турнир. И той е много важен, както всички купи и турнири, за които играем. Важно е да се възстановим много добре и да се подготвим за следващия мач, който ще бъде страхотен.“

„Ситуациите при Митков и Бурас са различни. Митков не тренира от една седмица, но скоро ще бъде готов за игра. При Бурас е различно, защото не е играл от доста време. Опитваме се да го вкараме в нормална динамика и да започне да тренира пълноценно с отбора. Имаше вариант да бъде с нас, но решихме да не го рискуваме. Искаме да натрупа повече тренировки и повече игрова динамика. Възстановява се много добре и тренира добре в последните дни.“