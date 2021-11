Шок! Вратар посегна на съотборник /Видео/

Боят на футболния терен не е нещо невиждано. Но пък са редки случаите, в които футболисти бият... съотборник. Затова поведението на вратаря на тима от първото ниво на първенството в Северна Ирландия "Гленторан" - Аарън Маккери, предизвика такъв интерес.

Неговият отбор се изправи срещу "Колерейн", като срещата завърши 2:2. Десет минути преди края домакините водеха с 2:1, докато Линдън Кейн не вкара изравнителното попадение.

Именно този гол отприщи гнева на стража. Маккери подвикна нещо на свои съотборник и след това се затича към него, свали го на земята и го удари в лицето.

Изненадан беше и реферът, който трябваше да се намесва. За тази своя проява вратарят получи червен картон, пише bTV. Един от редките във футбола за агресия срещу съотборник.

Crazy stuff in the Irish League as @Glentoran goalkeeper sent off for attacking his own player 🤷‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/34DS6ESiYn