Напрежение. ATP отвърна на Джокович

Асоциацията на тенисистите професионалисти (АТР) отговори на новината за делото, заведено срещу нея от Асоциацията на професионалните тенис играчи.

Пред Окръжния съд на САЩ в Ню Йорк независимата асоциация, основана от Новак Джокович през 2019 г., е подала документи и е поискала съдебен процес с жури.

Жалбата е написана на 146 страници, а според журналисти на BBC, имали достъп до документацията, в нея се твърди, че "професионалните тенисисти са заложници на нагласена игра" и че имат "ограничен контрол върху личните си кариери и брандове", пише "Топ спорт". Те се оплакват от графика на турнирите, системата за класиране и контрола, която ATP и WTA имат върху личните права на играчите.

Това пък доведе до реакция от ATP, които отговориха остро на отправената жалба по техен адрес:

"От началото на ATP тура през 1990 г., ATP играе водеща роля в глобалното развитие на мъжкия професионален тенис. В продължение на повече от три десетилетия, структурата на управление на ATP е 50-50, като играчите и турнирите имат равно право на глас при оформянето на спорта. Последните години донесоха трансформиращи промени за тенисистите. Въвеждането на формула за парични награди, рекордни наградни фондове и нови бонус фондове допринесоха за значително увеличение на паричните възнаграждения (70 млн. долара през последните пет години). Въвеждането на годишни, независими ревизии даде на играчите пълна прозрачност по отношение на финансите на ATP събитията. Базовата програма на ATP въведе минимален гарантиран доход за 250-те най-добри тенисисти на сингъл, осигурявайки безпрецедентна финансова сигурност в професионалния тенис. Докато ATP остана фокусирана върху провеждането на реформи в полза на играчите, PTPA избра разделението и отклоняването на вниманието чрез дезинформация, вместо прогрес. Пет години след основаването си през 2020 г., PTPA се бори да затвърди значима роля в тениса, така че решението да се заведе съдебно дело в този момент не е изненада. Категорично отхвърляме твърденията на PTPA, считаме, че делото е напълно неоснователно и енергично ще защитаваме нашата позиция. ATP остава отдадена на работата в най-добрия интерес на играта - към непрекъснат растеж, финансова стабилност и възможно най-доброто бъдеще за нашите играчи, турнири и фенове".

