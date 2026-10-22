Левски попадна в престижна класация с Реал и Барса

Левски отново намери място в класацията на Международния център за спортни изследвания CIES за клубовете с най-продуктивни футболни школи. "Сините" са единственият български представител сред 150 отбора от 49 първенства по света.

Според данните 29 футболисти, преминали през школата на Левски, играят в различни европейски първенства. Трима от тях са част от настоящия първи отбор на столичния клуб, пише "Мач Телеграф".

Средната възраст на възпитаниците на "синята" академия е 26,2 години, а посоченият показател за игрово време е 2023 минути. Левски обаче няма свой кадър в петте водещи европейски първенства.

Начело в класацията е Бенфика, следвана от аржентинските Ривър Плейт, Бока Хуниорс и Велес Сарсфийлд. В челната десетка попадат още Аякс, Барселона, Спортинг, уругвайският Дефенсор, Реал Мадрид и Цървена звезда.