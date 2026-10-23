Левски е сред най-успешните отбори в Европа

Само осем отбора са постигнали повече победи от Левски в европейските клубни турнири през този сезон, изчисли футболната платформа Football Meets Data.

С успеха си срещу Виктория в Пилзен "сините" вече натрупаха 5 победи от общо 11 мача до момента през настоящата кампания. Тимът победи Борац Баня Лука в София, Университатя Крайова в София, Кайрат Алмати в двата мача, както и Виктория. Отборът на Хулио Веласкес има четири равенства - срещу Борац при гостуването си на старта, срещу Университатя в Крайова, срещу АЕК Атина в София, както и с НЕК Ниймеген навън. Левски има само две загуби - на реванша от АЕК в Атина и в първия си мач от груповата фаза срещу Зарцбург на стадион "Васил Левски".

В тази класация убедителен лидер е унгарският Ференцварош, който има девет победи до момента. С по 7 пълни успеха са португалският гранд Бенфика, турският Бешикташ, хърватският Хайдук Сплит и участникът в Шампионската лига Сабах. Шест победи са постигнали швейцарският Лугано, нидерландският гранд Аякс и белгийският Андерлехт. Левски е в компанията на отбори, като Панатинайкос, Селтик, Брага, ФК Копенхаген, Партизан, Бран и Борац.

ЦСКА има три постигнати победи до момента, като такова постижение са записали още 36 отбора.

Разбира се, трябва да се отчете фактът, че най-силните отбори в Европа се включват направо в груповата фаза на силните турнири, като до момента те са изиграли само по три срещи в Шампионската лига и Лига Европа. Конкуренцията на Левски обаче е силна, а тимът на Хулио Веласкес има възможност да подобри още постижения през настоящата кампания.