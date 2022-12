Как Пеле празнува Коледа

Семейството на Пеле се събра в болница "Алберт Айнщайн" в Сао Пауло, където 82-годишната легенда на Бразилия е настанен от края на ноември насам.

Лекарите заявиха тази седмица, че ракът на Пеле е в напреднала фаза и той се нуждае от грижи, предвид проблемите със сърцето и бъбреците. Семейството му сподели, че той ще остане в лечебното заведение за коледните празници. Бившият нападател на Сантос получава редовно медицинско лечение от премахването на тумор на дебелото черво през септември миналата година.

Força, Rei 👑👑



Edinho, filho do Rei Pelé, postou essa foto com o ex-jogador nas redes sociais. Estamos na torcida pela recuperação do Rei 🤴🏿#EsporteNaBand pic.twitter.com/SxV3ChizfH