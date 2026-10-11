Инфарктен дебют за Маркус Гиздол

Истински футболен трилър сътвориха отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948 в сблъсъка от 11-ия кръг на Първа лига. На стадиона в Бистрица „червените“ стигнаха до драматичен триумф с 3:2, след като капитанът Бруно Жордао реализира победното попадение в 90-ата минута. Така новият наставник на гостите Маркус Гиздол ознаменува своя дебют с победа, изкована по изключително драматичен начин.

Срещата премина през коренно различни фази. Преди почивката играчите на Гиздол тотално контролираха събитията на терена. Бруно Жордао откри в 19-ата минута, а Йоанис Питас удвои в 28-ата. Домакините извадиха късмет, че още две попадения на гостите (по едно на Питас и Стефано Сенси) бяха отменени.

През второто полувреме момчетата на Огнян Младенов се върнаха в мача. Елиас Франко намали в 56-ата минута, а влезлият като резерва Атанас Илиев изравни за 2:2. В самия край на редовното време обаче Жордао се превърна в абсолютен герой за ЦСКА, забивайки своя втори гол в мача със страхотен далечен изстрел. В продължението на двубоя Стефано Сенси от състава на победителите бе изгонен с директен червен картон.