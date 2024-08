Добра новина за италианката, която се отказа от двубоя с Имане Халиф

От Международната боксова асоциация заявиха, че ще връчат на Анджела Картини паричната награда, която би спечелила, ако беше станала олимпийска шампионка.

Италианката реши да се откаже от битката си с Имане Халиф след само 46 секунди на ринга. Именно боксьорката от Алжир е в центъра на скандала относно провал на теста за полова идентичност в Париж 2024. Карини се извини на съперничката си и каза, че е била ядосана, но уважава решението да бъде позволено на алжирката да се бие.

Другата състезателка, за която има съмнения относно биологичния пол, е Лин Ю-тин от Тайван, която ще се изправи срещу Светлана Станева в категория до 57 килограма.

