Целият свят гледа към Гаспар и Левски

Влизането на Еду Гаспар в Съвета на директорите на Левски намери място сред най-значимите събития в световния футбол през септември и октомври, пише "Тема спорт".

Назначението на бившия бразилски национал беше включено в класация на специализиран профил в социалната мрежа Х, носещ името на легендарния украински треньор Валерий Лобановски.

Еду Гаспар стана част от новата управленска структура на „сините“ след Общото събрание на акционерите, проведено на 14 септември.

Назначението му е поставено редом до други знакови събития във футболния свят. Сред тях са сделката на Лионел Меси за придобиването на испанския Елденсе, замяната на Ричард Хюз с Джулиан Уорд на поста спортен директор на Ливърпул, както и раздялата на Лоурънс Стюърт с една от ръководните позиции в Челси.