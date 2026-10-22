Бербатов отсече! Разкости Манчестър Юнайтед

Бившият български национал и звезда на Манчестър Юнайтед - Димитър Бербатов коментира загубата на отбора от Комо (1:4) в мача от груповата фаза на Шампионската лига .

"Ужасна вечер. Ужасен мач за Манчестър Юнайтед. Те не успяха да постигнат нищо, но Комо ги надигра по всякакъв начин. Във всяко отношение - по отбелязани голове, по контрол на топката, по притежание на топката, по самочувствие. Комо успя в абсолютно всичко.

След подобен мач неизбежно възникват въпроси: Това ли са играчите, способни да се представят на най-високо ниво? Това ли е правилният треньор? На правилния път ли сме? Разбира се, след подобни мачове хората ще казват, че са необходими нови играчи, че са необходими играчи от по-висока класа, че е необходимо това или онова.

Не изглеждаше сякаш всички дават всичко от себе си на терена. Комо изглеждаше сякаш просто се забавлява. Като мъже, играещи срещу деца", каза Бербатов.