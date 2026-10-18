Барселона помете Бетис с пет гола. Исторически рекорд преди Ел Класико

Барселона превърна гостуването си на Бетис в истинско футболно шоу и продължи безмилостния си поход към титлата в Испания. Каталунците разгромиха съперника с 5:2 в зрелищен двубой от деветия кръг на Ла Лига, изпълнен със седем гола, две отменени попадения и червен картон. Петима различни футболисти се разписаха за „синьо-червените“, които вече имат девет победи от девет мача и пълен актив от 27 точки. Така отборът на Ханзи Флик изравни историческия рекорд на Реал Мадрид от сезон 1968-1969 за най-добро начало в испанското първенство, а следващото голямо изпитание е именно Ел Класико.

Ямал взриви Севиля с футболен шедьовър

Още от първите минути на стадион „Ла Картуха“ стана ясно, че гостите нямат намерение да оставят нищо на случайността. Барселона наложи високо темпо, а само десет минути след началния сигнал Ламин Ямал отново показа защо е сред най-ярките звезди на световния футбол.

Младият испанец получи топката извън наказателното поле, освободи си пространство и с великолепен удар я изпрати в горния ъгъл на вратата. Стражът на Бетис нямаше никакъв шанс - 0:1.

Домакините обаче отказаха да се предадат. В 27-ата минута аржентинецът Валентин Гомес възстанови равенството и върна надеждите на феновете на „зелено-белите“.

Барселона отговори в 41-ата минута. След центриране на Фермин Лопес от ъглов удар Родри се извиси над защитата и с глава прати топката в мрежата за 1:2.

Само две минути по-късно стадионът отново избухна. Джовани Ло Селсо прониза вратата на гостите с мощен удар от движение, но радостта на Бетис се оказа преждевременна. След намесата на ВАР попадението беше отменено заради игра с ръка на Кучо Ернандес при изграждането на атаката.

Лудост след почивката. Три гола и червен картон

Втората част започна със същото безумно темпо. Барселона натисна още по-сериозно и в рамките на няколко минути мачът се превърна в истинска голова вихрушка.

В 51-ата минута Габриел Жезус изпрати топката във вратата на Бетис, но попадението не беше признато заради засада. Почти веднага след това бразилецът отново се озова на стрелкова позиция и този път не сгреши. След отлично подаване на Ламин Ямал той реализира отблизо за 1:3.

Изглеждаше, че каталунците вече са пречупили съперника, но Бетис имаше друг план. В 53-ата минута бившият футболист на Барселона Абде Езалзули се измъкна след подаване на Ло Селсо и намали на 2:3.

Трибуните отново повярваха в чудото, но секунди по-късно настъпи моментът, който окончателно преобърна двубоя.

Факундо Бернал удари Ламин Ямал без топка и съдията му показа директен червен картон. Самият Ямал получи жълт картон след последвалото спречкване, но Бетис остана с десет души в най-неподходящия момент.

Барселона довърши съперника без милост

С човек повече на терена гостите постепенно превърнаха превъзходството си в истинска демонстрация на сила.

В 62-ата минута Ерик Гарсия се възползва от разбъркване в наказателното поле и изпрати топката в мрежата за 2:4. Попадението окончателно сломи съпротивата на домакините, които вече трудно успяваха да изнасят играта извън собствената си половина.

Каталунците обаче не спряха да атакуват. В 81-ата минута Дани Олмо сложи точка на головото шоу със страхотен удар и оформи крайното 2:5.

Така Барселона завърши вечерта с петима различни голмайстори - Ламин Ямал, Родри, Габриел Жезус, Ерик Гарсия и Дани Олмо.

Победата беше още едно доказателство за огромната атакуваща мощ на състава на Ханзи Флик. След девет кръга каталунците вече имат 39 отбелязани гола в първенството, а серията им от победи продължава да впечатлява.

Исторически рекорд. Следващата цел е Реал Мадрид

С девет победи в първите девет кръга Барселона изравни рекорда на големия си съперник Реал Мадрид от сезон 1968-1969.

Каталунците имат възможност да поставят ново историческо постижение още в следващия кръг, когато предстои сблъсък именно с „белия балет“.

Преди това тимът на Флик има и тежко изпитание срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

В Испания Барса вече води с пет точки пред втория Атлетико Мадрид, който победи Еспаньол с 1:0. Бетис остава трети с 19 точки, докато Реал Мадрид е четвърти с 18, но има мач по-малко.

В другия късен съботен двубой Валенсия и Атлетик Билбао завършиха 0:0. „Прилепите“ продължават да изпитват сериозни затруднения и са предпоследни с едва шест точки, докато баските заемат деветото място с девет.

Резултати и програма от деветия кръг на Ла Лига

Еспаньол - Атлетико Мадрид 0:1

Виляреал - Елче 0:0

Бетис - Барселона 2:5

Валенсия - Атлетик Билбао 0:0

От петък:

Депортиво Ла Коруня - Леванте 1:1

В неделя:

Осасуна - Расинг Сантандер

Селта Виго - Алавес

Малага - Реал Сосиедад

Реал Мадрид - Севиля

В понеделник:

Хетафе - Райо Валекано

Класиране:

Барселона е начело с 27 точки, следвана от Атлетико Мадрид с 22, Бетис с 19, Реал Мадрид с 18, Севиля с 14, Реал Сосиедад с 13 и други.