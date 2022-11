Мондиалът започна. Зрелищно откриване (НА ЖИВО)

Първото световно първенство по футбол в Близкия изток. Първото световно първенство през зимата. Първо издание, базирано около един град (след Уругвай 1930 в Монтевидео - бел. ред.). Първото в арабска страна. И първото световно първенство с церемония по откриването в олимпийски стил, пише АП, цитирала от БНР.

Творческият директор на церемонията Марко Балич, ветеран от множество церемонии по откриване и закриване на олимпийски игри, каза пред Асошиейтед прес, че работи от една година върху 30-минутно шоу, което ще се проведе преди откриващия мач между Катар и Еквадор на 20 ноември.

Великият Морган Фриймън стартира церемонията по откриването на световното първенство в Катар. С него бе и Ганим, младо катарче, което е инвалид.

В своята реч той призова за мир по света, както и за зачитане на арабските обичаи. На стадиона прозвуча Waka Waka iва Шакира, но звездата я нямаше. Псоледните акорди бяха с Feel the Magic in the Air. На сцената се появи и кореецът Юн Кок, голямата звезда на церемонията.

22-то световно първенство по футбол в Катар започва в 18.00 часа с мач между домакина Катар и Еквадор на стадион „Ал Байт" в Ал Хор и ще бъде предаван пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Преди това, от 16:40 ч. на същия стадион, ще се проведе официалната церемония по откриването на Мондиала.