Кметът Стоянова: Енина пази живи традициите и духа на българското село

„Енина е едно от най-живите български села, което продължава да привлича не само туристи, но и нови жители. Тук са запазени духът и традициите на малките населени места.“ Това каза кметът на Казанлък Галина Стоянова в поздравлението си по случай празника на селото. Той съвпада с деня на Св. Петка Българска – 14 октомври.



През тази година честванията продължават четири дни, като в програмата са включени краеведски срещи, концерти на местни състави и известни народни певци, както и традиционният мотокрос. По време на престоя си в селото кметът Стоянова посети църквата „Св. Георги Победоносец“ и дари лични средства за нейната поддръжка.



По-късно тя разгледа и реновирания едноименен храм в с. Средногорово. Стоянова поздрави кмета Илиян Илиев и члена на църковното настоятелство Коста Меразчиев за инициативата и усилията по възстановяването на църквата.