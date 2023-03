Кадри от Стара Загора във филм с Мария Бакалова

Стара Загора бе запечатана в лента, в която играе една от най-известните в момента актриси – Мария Бакалова. Снимките на „Това, което остава“ (What Stays After) под липите се случиха в началото на годината и увековечиха за кино феновете един от най-модерните скейт паркове на Балканите – този в Стара Загора, както и част от двора на СУ „Максим Горки“.

Късометражната лента проследява екстремното съзряване на момче по време на трагични събития, разтърсващи семейството му. За всички персонажи, историята която се разплита е едно истинско житейско изпитание. Героите застават пред болката от загубата на близък човек, откриват истини, за които не са готови, правят избори, които променят напълно живота им, изпитват вина, която ги разяжда. Те търсят изход, но остават в капана на събитията.

Мария Бакалова е специална част от звездния каст на „Това, което остава“, включващ още любимците на публиката - Захари Бахаров („Игра на тронове“, Slow Horses и Мисията невъзможна: Пълна разплата – част първа, „Под прикритие“), Елена Телбис („Каръци“) и Маргита Гошева („Урок“, „Слава“ и „Бащата“). Главната роля е поверена на Ян Лозов. Две от най-силните му сцени в лентата са снимани именно в Стара Загора.

Сценарият на филма е написан от Димитрис Георгиев и Марий Росен. Тяхната колаборация започва с проекта „Заедно без теб“, който става част от програмата Forum Expanded на международен филмов фестивал в Берлин. След този опит, Димитрис Георгиев и Марий Росен решават да реализират „ТАТКО“ – пълнометражен филмов дебют, който сега е в постпродукция и е част от големи филмови пазари.

Режисьор на филма е Димитрис Георгиев. Продуциран е от NO BLINK Pictures, New European Wave Entertainment, както и от продуцентската компания на Мария Бакалова - Five Oceans, която основава заедно с колегата си - актьора Юлиян Костов (Shadow and Bone, The Toxic Avenger). Това е вторият филм, който Юлиян Костов и Мария Бакалова продуцират през компанията си, след очаквания игрален филм „Триумф“ на режисьорите Петър Вълчанов и Кристина Грозева, който е в постпродукция.

Проектът е финансиран от Националния филмов център и се реализира с подкрепата на Община Стара Загора, Столична община и Община Бургас.