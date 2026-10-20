Избраха победителя в конкурса за скулптурна композиция на Чудомир в Казанлък

Ваньо Колев Колев е класиран на първо място в конкурса за създаване на скулптурна композиция, посветена на личността и творчеството на Чудомир в Казанлък. Решението е взето на 19 октомври от Специализирания художествен съвет към Община Казанлък.



Общо девет проекта са участвали в конкурса, като всички са били допуснати до оценяване. На второ място е класирано дружеството „Виктория 2011“ ЕООД, а на трето-Велин Димитров Дечков.



Още на 18 декември 2025 година Общинският съвет в Казанлък дава съгласие за създаването на скулптурната композиция „Чудомир“ по предложение на общинския съветник от ГЕРБ Мария Цонева.



С Решение №681 местният парламент определя композицията да бъде поставена в централното градско пространство на Казанлък. За изработването и монтажа ѝ са предвидени 87 000 лева без ДДС, които трябва да бъдат осигурени от общинския бюджет за 2026 година. При невъзможност решението допуска средствата да бъдат набрани и чрез специално открита дарителска сметка.



Конкурсните предложения са оценявани според художествената им стойност, оригиналност, съответствие с личността и творчеството на Чудомир, вписване в градската среда и възможност за реализация в рамките на бюджета.



Заседанието на художествения съвет е ръководено от главния архитект на Казанлък Христо Инджов, а в оценяването са участвали представители на общинската администрация, културни институции, художници, скулптори и граждански организации.



