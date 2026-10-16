Регионални

20 новородени деца в Казанлък получиха първите ваучери в увеличения размер от 300 евро

Сред тях има и едно семейство с близнаци

20 новородени деца в Казанлък получиха първите ваучери в увеличения размер от 300 евро
16 окт 26 | 15:55
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Никол Симова

Община Казанлък връчи днес 20 ваучера за новородени деца, които са първите семейства, възползвали се от увеличената финансова подкрепа след приемането на общинския бюджет.

Общо 20 новородени деца – 11 момичета и 9 момчета, получиха ваучери на стойност 300 евро всеки. Сред тях има и едно семейство с близнаци.

С увеличаването на стойността на ваучерите до 300 евро Община Казанлък продължава своята последователна политика за подкрепа на младите семейства и насърчаване на раждаемостта.

Раждането на всяко дете е повод за радост и надежда, а подкрепата за младите родители е инвестиция в бъдещето на Казанлък.


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Автор Никол Симова
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