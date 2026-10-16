20 новородени деца в Казанлък получиха първите ваучери в увеличения размер от 300 евро

Община Казанлък връчи днес 20 ваучера за новородени деца, които са първите семейства, възползвали се от увеличената финансова подкрепа след приемането на общинския бюджет.



Общо 20 новородени деца – 11 момичета и 9 момчета, получиха ваучери на стойност 300 евро всеки. Сред тях има и едно семейство с близнаци.



С увеличаването на стойността на ваучерите до 300 евро Община Казанлък продължава своята последователна политика за подкрепа на младите семейства и насърчаване на раждаемостта.



Раждането на всяко дете е повод за радост и надежда, а подкрепата за младите родители е инвестиция в бъдещето на Казанлък.



