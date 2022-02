Защо си отиде чаровният злодей

25 години от самоубийството на Майкъл Хътчинс -мистерията остава

Легендарният вокалист на INXS се нареди в историята на музиката редом до Мик Джагър и Джим Морисън

Въпрос, който много пъти си задаваме - защо много от легендите на рокмузиката посягат на живота си. Да, тежестта на славата не е посилна за всеки. И въпреки това. Прекалено голям егоизъм ли е да избереш този път и да оставиш близките си и хилядите феновете, които те обичат?Мистерията около самоубийството на Майкъл Хъчинс, фронтменът на една от най-успешните австралийски банди в света - INXS, вече четвърт век не дава покой на многобройните му фенове.Той е чаровният злодей, пленил сърцата на жени като Хелена Кристенсен, Кайли Миноуг, Пола Йейтс. Сензация в музиката е, сравняван е с Мик Джагър и Джим Морисън.Намират го мъртъв преди четвърт век в хотелската му стая. Негови близки и приятели и до днес отказват да повярват, че се е самоубил.Майкъл е роден на 22 януари 1960 г. в Сидни, Австралия в семейството на Келанд и Патриша Хътчинс. Майка му е филмов и телевизионен гримьор. Майкъл е второто от общо трите деца в семейството. Израства в Хонг Конг, САЩ и Австралия.Често ходи с майка си на снимачната площадка и се запознава с много известни хора още като дете. Когато родителите му се разделят през 1976 г., Майкъл заминава с майка си за Америка за известно време, но после се връща в Австралия при баща си. Завършва гимназия в Сидни. В училище започва да свири в банди със свои приятели.

INXS - едно от австралийските чудеса

След завършването на гимназия заедно с няколко приятели, един от които е и неговият съученик Андрю Фарис, сформират групата "The Farriss Brothers". По-късно подписват договор, при условие че променят името на групата на INXS - отражение на начина им на живот - always in excess (винаги повече).Първите им три албума имат нищожни продажби. Но албумът от 1984 г. - "The Swing", дебютира на първо място в Австралия и им носи както слава и популярност, така и големи печалби. През 1987 г. издават албума "Kick", който ги поставя на първото място и в американските музикални класации с хита "Need You Tonight". Милиони копия от този албум са продадени в целия свят.

Поредната звезда с екстремен живот

Както на много други мегазвезди в рока, животът на Майкъл е меко казано екстремен и саморазрушителен. Включва много жени, алкохол, наркотици. След успеха на албума "Kick", идва още един много силен - "Х" /1990/, след което идва постепенен спад.Майкъл се опитва да започне кариера в киното, но първият му филм "Dogs in Space" от 1986 г. е изключително слаб. Следващият му филм "Frankenstein Unbound" от 1990 г. не успява да покаже таланта му, тъй като ролята му е много малка. По това време професионалният, а и личният му живот са в разпад.

Влюбва се в Пола Йейтс - съпругата на Боб Гелдоф, а после заживяват заедно, което се отразява зле на кариерата му.

Иска съвети от Майкъл Дъглас

През 1997 г. има среща с Майкъл Дъглас, за да използват песните му във филма "Face/Off" ("Лице назаем"). Хътчинс търси съвети от Майкъл Дъглас как да продължи да се снима в киното. Майкъл не може да понесе спада в кариерата си, още повече след неуспеха на следващия му албум "Elegantly Wasted", който излиза през април 1997 г.

Обесен в хотел в Сидни

Майкъл Хътчинс тръгва на турне с INXS, но на 22 ноември 1997 г. е открит мъртъв в стаята си в хотел "Ritz-Carlton" в Сидни, обесен на кожен колан. Според някои източници се е обесил, според други следствието по случая е установило, че Хътчинс се е самоубил с алкохол, кокаин, прозак и други лекарства, намерени в кръвта му.Официалното съобщение гласи:

"Хътчинс умира вследствие на самоубийство." Този случай обаче остава загадка и се появяват всякакви версии.

Бурната любов с Хелена Кристенсен

За всички е известно, че Хелена Кристенсен е половинката на музиканта за период от около 5 години през 90-те години на миналия век. Двамата са заедно между 1990 и 1995 г., но постепенно се отдалечават и Хътчинс започва връзка с Пола Йейтс.Неотдавна Хелена доказа, че и за нея той не е забравен и е означавал наистина много. Манекенката почете паметта на любимия си със серия черно-бели снимки на тях двамата и изключително трогателно послание в своя официален профил в Инстаграм. "Подреждах старите си снимки и точно днес, точно на този ден, попаднах на тези кадри. Майкъл беше много красив и мил мъж, невероятно талантлив и одухотворен.Прекарвахме си страхотно и много се смяхме през годините, в които бяхме заедно. Но постепенно се отдалечихме един от друг. Мисля, че бях твърде млада, за да поема отговорността да живея с някой по-възрастен, който имаше съвсем различен от моя живот.Вероятно и той се е чувствал по същия начин. Но никога не спря да ни е грижа един за друг. Днес му изпращам своята любов от земята и си припомням колко мил, нежен, умен, забавен и невероятно талантлив мъж беше той", написа Хелена Кристенсен.Когато манекенката и Хътчинс започват своята романтична връзка, Кристенсен е на около 23 години. Двамата са наистина страхотна и ексцентрична двойка, затова раздялата им и последвалата връзка на Майкъл с Пола Йейтс е странна изненада за всички.

Хътчинс, Мик Джагър или Джим Морисън

Майкъл Хътчинс е поставен на 35-то място в класацията VH1’s 100 Sexiest Artists. Сценичният му облик наподобява този на такива легенди като Мик Джагър и Джим Морисън.Майкъл никога не е взимал уроци по пеене и затова безкрайните турнета, изпълненията в такива места като барове и клубове по това време му помагат да “обработи” своя глас. През годините Майкъл Хътчинс постоянно се набива в очите на пресата.Ако светът на шоубизнеса обича истории с трагичен край, Майкъл Хътчинс им я даде. Той е типичният пример за това как можеш елегантно да пропилееш живота си. Неговата смърт бе приета болезнено от всички почитатели на INXS. Майката на единственото му дете – Тайгър Лили, чийто кръстник е Ник Кейв – Пола Йейтс, трудно приема смъртта на любимия си и последните дни от живота си прекарва в медицински клиники. Умира три години след него от свърхдоза наркотици.