Зарязаха имение за живот при Мики Маус: Семейство харчи 8000 долара за 26 дни в Disney World

Докато милиони семейства мечтаят поне веднъж в живота си да заведат децата си в Disney World, едно американско семейство е решило да не си тръгва оттам. Или поне не за дълго. Адам и Лорън Юинг и двете им деца прекарват между 60 и 70 процента от годината в прочутия увеселителен комплекс във Флорида. При това не в луксозен хотел, а в собствената си каравана.

Приказният живот обаче си има цена. И тя никак не е символична-по време на най-натоварения сезон семейството плаща над 8000 долара само за 26 дни престой.

Но за 41-годишния Адам и 36-годишната му съпруга Лорън парите са далеч по-маловажни от спомените, които създават заедно с децата си на 10 и 12 години.

26 дни в рая, после задължително изселване

Да живееш в Disney World звучи като сбъдната детска мечта. Оказва се обаче, че дори в приказките има административни правила.

Семейство Юинг обитава къмпинг зоната на Disney's Fort Wilderness Resort в Централна Флорида. Там действа необичайно ограничение – след всеки 26 дни престой посетителите трябва да напуснат мястото за поне 24 часа.

Това означава, че приблизително веднъж месечно цялото семейство трябва да събере вещите си, да премести караваната и да изчезне от територията на комплекса за едно денонощие.

Въпросният ден започва съвсем обикновено – със семейна разходка или упражнения, закуска и домашни уроци за децата. Само че до 11 часа сутринта всичко трябва да е прибрано, а мястото – освободено.

Адам нарича тази процедура „контролиран хаос“.

Семейството вече е превърнало местенето в своеобразен ритуал, който редовно показва в профила си в Instagram – @travelwiththeewings.

Лорън признава, че задължителното напускане на къмпинга е един от малкото недостатъци на необичайния им начин на живот.

За сметка на това семейство Юинг разполага с нещо, което повечето хора могат само да си представят – ежедневен достъп до вълшебния свят на Disney.

„Снощи лежахме в леглото в 10 вечерта и чувахме фойерверките от Magic Kingdom“, разказва Адам пред People.

Подобна екстра трудно може да предложи обикновен къмпинг.

От имение с огромен двор до дом на колела

Преди да се превърнат в съвременни номади, Адам и Лорън живеели в истинско имение край град Атина, щата Джорджия.

Къщата им била с площ около 930 квадратни метра, а земята около нея се простирала на приблизително 570 декара.

Всичко се променило по време на пандемията от COVID-19.

След няколко събития, които самите те определят като преобръщащи живота им, двамата решили да заменят просторния си дом с каравана и да започнат да обикалят Америка заедно с децата си.

Идеята била проста – вместо да чакат някой бъдещ момент, когато ще разполагат с повече свободно време, да започнат да живеят така, както искат, още сега.

Семейството пътува до Юта в търсене на сняг, ходи на ски в Канада и прекарва летните месеци във Върмонт.

Между тези приключения обаче винаги се връща на едно и също място – Disney World.

Причината не е случайна.

Именно там Адам и Лорън прекарали медения си месец. Затова прочутият комплекс отдавна заема специално място в сърцата им.

Постепенно, след като започнали да живеят постоянно в караваната, Disney World се превърнал в тяхната основна база.

С годините създали приятелства, изградили собствена общност и започнали да възприемат къмпинга като истински дом.

Понякога остават цяла година

Лорън, която се грижи за дома и децата, обяснява, че семейството прекарва между 60 и 70 процента от годината в курорта.

И това е само когато ги обхване желанието да пътуват другаде.

Ако решат да се отправят към нова дестинация, обикновено заминават през юли или август и скоро след това отново се връщат във Флорида.

Имало е дори година, в която останали в Disney World през цялото време.

Животът сред приказките си остава съвсем обикновен

Човек би предположил, че деца, които живеят в Disney World, прекарват дните си по влакчетата, въртележките и срещите с любимите анимационни герои.

Истината е доста по-прозаична.

Макар цялото семейство да притежава годишни пропуски за парковете, ежедневието му не се състои само от забавления.

Сутрин има упражнения, учене и работа. Децата се обучават вкъщи, а Адам продължава да се занимава с бизнеса си като предприемач в областта на недвижимите имоти.

Разходките в парковете обикновено остават за вечерта.

Лорън разказва, че понякога двамата с Адам просто се качват на лодка, отиват да си купят сладкиш, разхождат се и се прибират.

Цял ден сред атракционите прекарват основно когато им гостуват приятели или роднини.

За тях Disney World вече не е туристическа атракция, а кварталът, в който живеят.

300 долара на вечер и опасният капан на ресторантите

Разбира се, приказният адрес има и съвсем реална финансова страна.

Цените за място в къмпинга варират според сезона.

По време на пролетната ваканция например нощувката достигнала около 300 долара.

Така 26-дневният престой струвал на семейство Юинг над 8000 долара – най-високата сума, която са плащали досега за подобен период.

И това е само цената за мястото на караваната.

Храната, развлеченията и останалите ежедневни разходи са отделно.

Затова Лорън и Адам се стараят да приготвят по-голямата част от храната си сами.

Двамата признават, че е изключително лесно човек да попадне в капана на ресторантите в Disney World. Ако не внимава, може да се окаже, че е прекарал седмица или две, без нито веднъж да се храни вкъщи.

Въпреки високите разходи семейството не смята да се отказва от необичайния си избор.

„Не искам да чакам да стана на 70“

За Адам най-важният въпрос не е колко струва животът край приказните замъци, а колко струва пропуснатото време.

Той обяснява, че е израснал с традиционното разбиране за живота – първо учиш, после работиш 40 години и едва след това получаваш възможност да се наслаждаваш на спестеното.

Самият той не иска да следва този сценарий.

Предпочита да се радва на успехите си сега, докато децата му са малки и все още искат да прекарват времето си с него.

Не желае един ден, когато навърши 70, да погледне назад и да съжалява, че е пропуснал семейно пътешествие до Disney World, приключение с гмуркане или ски ваканция.

Иска да изживее тези моменти днес, когато могат да се превърнат в общи спомени.

В крайна сметка историята на семейство Юинг не е просто разказ за хора, които могат да си позволят скъп живот в увеселителен парк.

Тя е и необичаен отговор на въпрос, който мнозина си задават: защо да отлагаме най-хубавите моменти за някой ден, след като децата порастват толкова бързо?