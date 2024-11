За пръв път от 3 години! Изненада от Джоли на червения килим

Анджелина Джоли и синът й Нокс Джоли-Пит се появиха заедно на официално събитие като взривяващо красив и изненадващ тандем. Това е първото появяване на сина на Джоли и Пит на червен килим от 3 г.

Носителката на Оскар се присъедини към 16-годишния си син на наградите на губернатора в Лос Анджелис на 17 ноември. Докато Анджелина буквално сияеше в своята слънчево жълта рокля. Тя се държеше ръка за ръка с тийнейджъра, облечен в класически костюм.

За последен път Нокс мина по червен килим през октомври 2021 г., когато той и неговите братя и сестри Мадокс, 23, Захара, 19, Шайло, 18 и Вивиен, 16, показаха подкрепа за майка си на лондонската премиера на нейния филм на Marvel Eternals.

Въпреки че имат световноизвестни родители, Нокс и неговите братя и сестри предпочитат да стоят далеч от светлината на прожекторите. „Те са особено срамежливи, много затворени хора“, сподели актрисата от Maleficent пред E!News, пише LadyZone. Това обаче не означава, че децата й са незаинтересовани да намерят своя собствен път в развлекателната индустрия.

