Уилям се появи за пръв път след диагнозата на Кейт

Принц Уилям се появи за първи път на публично място, след като съпругата му Катрин обяви, че има рак, и посети футболния мач между Астън Вила и Лил със сина си принц Джордж, предаде АФП.



41-годишният наследник на британския престол беше заснет да се усмихва и да ръкопляска с 10-годишния си син Джордж, докато неговият отбор Астън Вила записа победа с 2:1 в първия мач от четвъртфинала на Лига Европа.

A young girl waving to Prince William at the Villa Park today.👋🏼 pic.twitter.com/6FCfrgTK8G