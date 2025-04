Уилям бесен! Готви мощен удар по Меган и Хари

Нова драма в кралското семейство на Великобритания.

Разгневеният принц Уилям, според съобщения в медиите, възнамерява да лиши Меган Маркъл и принц Хари от техните кралски титли „Негово/Нейно Кралско Височество“, след като наследи британския трон от крал Чарлз III.

„Чарлз може и да е склонен да търпи това, но Уилям няма да го направи“, заяви източник от кралското семейство пред Daily Beast, визирайки използването от страна на Маркъл на титлата „Нейно Кралско Височество“ при рекламирането на продукти от новия си лайфстайл бранд – включително и скъпо сладко.

„Той изпитва дълбока неприязън към Хари и Меган, смята ги за предатели на всичко, в което семейството вярва. Мисълта, че използват кралския си статут като маркетингов инструмент, го вбесява“, допълва източникът, пише "Вести".

Същият твърди, че Маркъл е нарушила договореност с покойната кралица Елизабет II, като е използвала титлата „Нейно Кралско Височество“ – в английски оригинал Her Royal Highness – при популяризирането на своята марка As Ever. След участие в подкаст в понеделник, Маркъл е подписала подаръчна кошница – съдържаща „домашен ягодов сос“ – за водещата Джейми Кърн Лима, използвайки въпросната титла.

Бележка, придружаваща подаръка, гласяла: „С поздрави от Нейно Кралско Височество херцогинята на Съсекс“. Както бележката, така и кошницата са били показани в подкаста на Кърн Лима.

Приятел на принц Уилям подчерта, че чрез използването на титлата, Меган се възползва от нерешителността на крал Чарлз.

„Чарлз е напълно изгубил контрол“, коментира източникът и допълни, че е „очевидно“, че херцогът и херцогинята на Съсекс „възнамеряват да превърнат последните му години в изпитание“.

„Това, че Меган използва титлата Негово Кралско Височество, разкрива колко слаб и нерешителен е той“, продължава източникът. „Тя знае, че той няма да предприеме действия. Но няма начин крал Уилям да търпи това. Титлите просто ще бъдат отнети, когато той се възкачи на трона. Ще се намери начин.“

Източник, близък до Маркъл, отрече, че майката на две деца е нарушила споразумението, тъй като кошницата била „личен подарък“.

„Хари и Меган запазват титлите си Негово/Нейно Кралско Височество. Но съгласно постигнатото споразумение, не ги използват за търговски цели“, уточни източникът. „Макар да не използват публично тези титли, в случая става дума за личен жест и титлите им остават.“

Бивш служител от кралския двор определи това обяснение като „абсурдно“, подчертавайки, че условията при оттеглянето на двойката от официалните им задължения „ясно посочват, че са се съгласили никога и под никаква форма да не използват титлите Негово/Нейно Кралско Височество“.

Официалното и публично достъпно изявление по повод оттеглянето на двойката от кралския живот подкрепя тази позиция:

„С благословията на кралицата, херцогът и херцогинята на Съсекс ще продължат да поддържат своите частни патронажи и ангажименти“, гласи документът.

„Въпреки че вече не могат официално да представляват Нейно Величество, Съсексови ясно заявиха, че всичко, което правят, ще бъде в духа на ценностите ѝ.“

В заключение се посочва категорично: „Херцогът и херцогинята на Съсекс няма да използват титлите си Негово/Нейно Кралско Височество, тъй като вече не са действащи членове на кралското семейство.“

Дворецът Кенсингтън, както и представители на Хари и Меган, не са отговорили на исканията на Page Six за коментар.

Хари и Меган официално се оттеглиха от ролите си като висши членове на кралското семейство през 2020 г. и се преместиха да живеят в Южна Калифорния.

Оттогава двойката се радва на семейния живот с двете си деца – 5-годишния принц Арчи и 3-годишната принцеса Лилибет – в луксозното си имение в Монтесито.

43-годишната Маркъл стартира своя документален сериал в Netflix – „С любов, Меган“ – през март, а на 2 април официално представи лайфстайл марката As Ever. Сред продуктите, които бързо се разпродадоха, бяха малинов крем, чай от лимон и джинджифил, ядливи цветни поръски и смес за маслени бисквити.

Въпреки критиките, сериалът на Маркъл в Netflix вече е подновен за втори сезон.

