Сринаха Тейлър Суифт! Ето го новият герой

Ясно е името на най-стриймваният изпълнител в Спотифай за 2021 г.

За втора поредна година това е пуерториканският рапър Bad Bunny.

27-годишният изпълнител размина звезди като Тейлър Суифт, BTS и Дрейк, които се нареждат съответно на втора, трета и четвърта позиция.

Той оглави годишната глобална класация на Спотифай с над 9 милиона стрийминга.

Любимецът на тийнейджърите Джъстин Бийбър е на петата позиция.

Най-стриймваната песен за изминалите 12 месеца пък е Drivers License на 18-годишната певица Оливия Родриго.

Следват Montero (Call Me by Your Name) на Lil Nas X и Stay на Kid Laroi.

Оливия Родриго е начело и в класацията за най-стриймван албум със Sour.