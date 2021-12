Втората гост-маска на финала на третия сезон на "Маскираният певец" бе Принцесата.

Тя разтърси сцената със световноизвестната рок балада на Queen "We Are The Champions" от албума "News of the World".

В първия сезон на шоуто костюма облече поп-фолк певицата Алисия.

Този път под маската се оказа Деси Добрева.

Азис и Марта успяха да разпознаят бившата певица на Слави.