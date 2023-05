Шарън Стоун и нейните кръгове на ада

Малцина знаят, че на 43 г. актрисата е между живота и смъртта

От глозно патенце, момичето от провинцията се превръща в секс символ на 90-те

Шарън Стоун, която през март стана на 65, все още е кралицата на еротичните трилъри и главният секс символ на 90-те за милиони хора. Тя беше на върха на славата, когато без обяснения и гръмки изявления внезапно изчезна от екрана и спря да се появява публично. Актрисата дълго време криеше, че на 43 г. е била между живота и смъртта, оцеляла е по чудо и дълги години се е борила не само за здравето си, но и за правото на попечителство над сина си. Lenta.ru разказа как Стоун се справи с последствията от инсулта, възроди филмовата си кариера и реши да е самотна майка на три деца.

Живот на ръба

Шарън Стоун посреща началото на 21 век като суперзвезда и щастлива жена. Тя се снима в много филми, омъжва се и става майка. Но година по-късно животът й се преобръща. Две седмици след терористичната атака на 11 септември 2001 г. актрисата внезапно се разболява. Всичко започва с главоболие, за което не помагат и най-силните болкоуспокояващи. Откарана е по спешност в болница в Сан Франциско на 29 септември. След 9 дни лекарите поставят диагнозата - аневризма на вертебралната артерия. Шарън има кръвоизлив в мозъка, шията, гръбнака и лицето. Губи 18% от теглото си, диша трудно, не може да говори нормално, да седи и стои сама. Изпада в кома. Според лекарите шансовете й да оцелее са само 5%. Направена й е най-сложната микрохирургична операция, продължила 7 часа. Стоун остава осем месеца в болницата и са й нужни още няколко години за рехабилитация. Тя губи звездния си статут, повечето спечелени пари и семейството си. Но не се отказа и започва всичко отначало.

Спартанско детство

Преодоляването на трудностите за актрисата не е нещо ново. Родена и израснала в малкото провинциално градче Мидвил, Пенсилвания. Родителите се отнасят към възпитанието на децата сурово - шамарите са ежедневие. Но в същото време ги учат да бъдат независими и да разчитат само на себе си.

Шарън никога не е била в добро здраве: месец след раждането й е диагностицирана с диабет тип 1, а малко по-късно към тази диагноза е добавена астма. Тя е затворена и много срамежлива. Но е само на пет години, когато е приета в училище и веднага е записана във втори клас. Прекарва цялото си време в четене на книги. За съучениците си е странно момиче с очила с дебели стъкла и широки дрехи и става идеалният обект за подигравки.

След като завършва училище на 15, тя получава стипендия да учи в университета в Единбъро. На 17 години сменя очилата с контактни лещи, боядисва косата си руса и участва в конкурс за красота, който печели. След това опитва в модния бизнес. Кариерата й е много успешна, живее в Париж и Милано, но на 20 г. си поставя нова цел - да стане актриса. Филмовият късмет й се усмихва през 1980 г., когато Уди Алън я одобрява за епизодична роля в "Красавицата във влака". През 1985 г. тя получава първата си главна роля в приключенския филм "Мините на цар Соломон", който обаче е пълен провал.

Първият успех идва през 1990 г. с научнофантастичния екшън на Пол Верховен Total Recall. Филмът стана хит, а животът на актрисата се преобръща на 180 градуса.

Следва участие в още пет филма. За да докаже на продуцентите, че може да се превъплъщава в секси кучки, срамежливата актриса се съгласява да участва във фотосесия в Playboy, където се снима топлес. Списанието със Стоун на корицата е разпродадено моментално. Тя става разпознаваема на улицата, а мениджърът й предлага ролята на писателката Катрин Трамел, заподозряна в убийството на рок звезда, в еротичния трилър "Първичен инстинкт". За главната мъжка роля е одобрен Майкъл Дъглас, който вече е един от най-търсените актьори. Той настоява известна актриса да му партнира във филма и предлага Ким Бейсинджър, но тя отказва заради голите сцени. Джулия Робъртс, Мег Райън, Джина Дейвис и Мишел Пфайфър не се съгласяват по същата причина. Стоун без колебание приема. "Първичен инстинкт" беше 18-тият ми филм. Бях на 32 години, когато получих тази роля. Това беше последният ми шанс - вече бях твърде стара за бизнеса". След премиерата през 1992 г. Стоун се събужда звезда от световна величина, секс символ и кралица на жанра еротичен трилър.

След "Първичен инстинкт", тя участва с подобни роли в трилърите Sliver, Crossroads и The Specialist, както и в уестърна The Quick and the Dead. През 1992 г. People я посочва като една от 50-те най-красиви хора на планетата. Пет години по-късно британското списание Empire я класира на 77-мо място в списъка на 100-те най-сексапилни звезди на века.

Стоун добре знае, че шефовете на филмови студия я възприемат като "холивудски проект", който е добър само докато носи пари. По-късно актрисата споделя, че един режисьор е отказал да започне снимките, докато тя не седне в скута му, а продуцентите й предлагат повече от веднъж да спи с партньор в проекта, така че той да свикне по-добре с ролята.

За да излезе от образа на еднотипни фатални красавици, Стоун се явява на прослушване за филма на Мартин Скорсезе "Казино". За тази роля получава "Златен глобус" и номинация за Оскар. Стоун е щастлива и в личния си живот - със съпруга й - американският журналист Фил Бронстейн току-що са осиновили момче.

И изведнъж всичко свършва. Инсултът, причинен от аневризмата, силно ограничава възможностите й. Болестта засяга краткосрочната и дългосрочната памет, говора, слуха, способността за писане, четене, движение - Шарън трябва да научи всичко наново. Освен това тя е на 43 години и този крайъгълен камък се смята за един от най-трудните за всички жени в индустрията - просто няма подходящи роли за тях, защото стават невидими за холивудските шефове.

Връщайки се вкъщи от болницата, Стоун се чувства така, сякаш животът й е "прекратен от изстрел в главата". Почти всички приятели и познати се отвръщат от нея. Филмови критици, които не знаят истинските причини за внезапната пауза в кариерата й, пишат, че тя се самоубива професионално. Но ударите не свършват до тук. Един от най-силните шокове за Шарън е предателството на съпруга й. Плановете на Бронстейн не включват грижи за болна жена, загубила красотата си. През 2003 г. той подава молба за развод поради "непреодолими различия". И иска еднолично попечителство над четиригодишния им син. Съдът удовлетворява иска му. Шарън изпада в дълбока депресия. Актрисата е сигурна, че съдията е взел такова решение не само заради болестта й, а и защото е участвала в еротични филми. Бронстейн беше искал Стоун да напусне професията си и да му се посвети изцяло. По време на съвместния им живот Шарън има няколко спонтанни аборта, един от които в петия месец. Актрисата ражда мъртво дете след 36 часа мъки.

Никой не вярва, че след такива изпитания Стоун ще може да се вдигне. Но няколко години по-късно тя осиновява две момчета, връща си попечителството над най-големия син и напълно възстановява психическото и физическото си здраве.

Избира самотата

Шарън многократно е казвала, че децата са й помогнали да преодолее трудностите, да съживи кариерата си и да открие нов смисъл в живота. Активно се занимава с благотворителност. Тя е защитник на правата на жените и хората с ХИВ и СПИН, за което получава награда от ООН през 2013 г. Участва и в няколко реклами за марката Dior. От 2010 г. насам актрисата работи върху добре оценения от критиката The Disaster Creator, втората част на трилъра Largo Winch, интерактивния сериал Mosaic и други проекти. Снимането на филми обаче вече не е приоритет. След развода си с Фил Бронстейн никога не се омъжва отново. Но през 2012-2013 г. има връзка с 27-годишния фотомодел Мартин Мика, а в края на 2014 г. - с актьора Дейвид Делуиз. През 2018 г. е забелязана с италианския бизнесмен Анджело Бофа, а през 2019 г. - с журналиста и правозащитник Винченцо Курчо. Опитва се да започне връзки чрез приложения за запознанства. Потенциалните кандидати обаче не вярват, че с тях говори истинска холивудска звезда и се оплакват от фалшив профил, поради което той е блокиран. След години на напразни опити да намери правилния човек, Стоун избира самотата. "Приключих със срещите. Вероятно съм уморена от чуждата неискреност. А мъжете... Не ми трябва още едно дете, особено възрастен. Освен това имам правило: никога не си лягай с някой, който има повече проблеми от теб".

Днес мъжете в живота й са нейните синове. Тя прави само това, което иска, без да чака одобрение. И въпреки че щастието от независимостта и свободата "идва с меланхолия и копнеж", Стоун никога не би го заменила с друго.