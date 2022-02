С какво се е занимавал Зеленски преди политиката

Владимир Зеленски е дублирал мечето Падингтън, когато втората част от поредицата е излязла в кината в Украйна през 2017 година, съобщи "Sky news".

44-годишният президент е бил комик и актьор, преди да се заеме с политиката, и макар повечето украински филмови фенове да са знаели, че озвучава супер известния герой във филма, сега това стана известно, благодарение на Хю Боневил.

Британският актьор публикува в Туитър връзка към видео с украинския президент, в което се разказва зад кадър, как той озвучава мечето Падингтън за местната версия на филма, пред постер на продукцията. Споделя, че за него е удоволствие да озвучи този харизматичен добряк Падингтън, пише "Дир". Казва, че имат и общи черти - и двамата са топли, общителни "хора". Във филма играе Хю Грант.

"До днес нямах представа кой е дал гласа си на Падингтън в Украйна. Говоря за себе си, благодаря, президент Зеленски". След това Боневил е сложил връзка към призив на УНИЦЕФ "или към тези по света, които споделят ценностите на Падингтън".

Зеленски учи право в университета, но винаги го е влечала актьорската професия.

През 2015 г. в комедийния сериал "Слуга на народа" той играе учител по история, който неочаквано е избран за президент на Украйна след като видео, заснето от един от учениците му, се разпространява като вирус в мрежата. Зеленски играе ролята на Васил Петрович Холобородко, който неочаквано става лидер на страната си, след като въпросното видео, в което той разкрива корумпирани политици, е гледано от милиони хора. Поредицата става толкова популярна на фона на борбата на Украйна с олигарсите и корупцията, че на живо по телевизията в навечерието на Нова година, 2018-а, Зеленски обяви, че планира да последва стъпките на героя си и да се кандидатира за президент. Той нарича партията си на сериала.

Той спечели президентските избори през 2019 г. с категоричните 73% от гласовете на втория тур и победи Порошенко.

Until today I had no idea who provided the voice of @paddingtonbear in Ukraine. Speaking for myself, thank you, President Zelenskiy. #PaddingtonBear https://t.co/5VaMi201Fs