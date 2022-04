Ритъм машините в рока, които свирят на небето

Така и не става ясна причината за смъртта на барабаниста на Foo Fighters Тейлър Хокинс

Още една рок звезда на ударните инструменти отиде в небитието. Както вече е известно, това е Тейлър Хокинс, барабанистът на групата Foo Figters. И тук има емоционална препратка. Малко или много, вече над 20 години Foo Figters по някакъв начин е разпознавана като наследник на легентите от Nirvana.

И това е пак заради барабанист - Дейв Грол, легендарният музикант от Nirvana, основател, китарист и вокалист на Foo Figters. Дейв охотно беше предоставил барабаните на Тейлър Хокинс...

Шокираща загуба

В изявление, публикувано в профилите на групата в социалните медии, се казва, че музикантите са "съкрушени от трагичната и преждевременна загуба"."Музикалният му дух и заразителният му смях ще останат завинаги с всички нас. Съчувстваме на съпругата, децата и семейството му и молим да се отнасяме с най-голямо уважение към личния му живот в този невъобразимо труден момент", добавят от групата.Там не посочват причината за смъртта на Хокинс. Той свири с Foo Fighters вече над две десетилетия, като се присъединява към бандата малко след създаването на втория й албум The Color and the Shape през 1997 г.

В момента групата е на турне в Южна Америка, като в момента са в Колумбия. Според сп. Semana, което се позовава на местните власти, Хокинс е бил намерен мъртъв в хотел в северната част на Богота.

Foo Fighters трябваше да свирят на фестивала Estereo Picnic, който се провежда в столицата на Колумбия в петък, но в изявление в Twitter организаторите на фестивала обявиха, че се отменя изпълнението на Foo Fighters поради "много сериозна медицинска ситуация".

Foo Fighters са създадени през 1994 г. от бившия барабанист на Nirvana Дейв Грол, който тук свири на китара и е основен вокалист. Така на Хокинс се падна нелеката задача да поеме барабаните в групата на един от най-известните барабанисти в рока.

Отива нервен на прослушването

"В началото бях малко нервен, но преодолях това. Във всеки случай, когато се явяваш на прослушване за нещо, ще бъдеш нервен. Но никой не може да свири по-добре от Дейв Грол. Той просто има тази визия в главата си", разказва Хокинс в интервю за OC Weekly скоро след като се присъедини към Foo Fighters.

Двамата музиканти понякога разменяха местата си на сцената, като Грол заставаше зад барабаните, а Хокинс поемаше вокалите. Така след излизането на новината за смъртта на барабаниста, много феноове споделиха клипове, на които той пее Somebody to Love на Queen.

Тази трагедия е още един повод да си припомним за някои от легендарните ритъм машини в рока, които по една или друга причина отдавна ни свирят от небето.

Кози Пауъл - звездата на Рейнбоу

Едно от най-големите имена на ударните инструменти в рока. Роден през 1947 година. На 5 април 1998 година катастрофира край Бристъл и загива на място със СААБ 9000.

Името му ще остане в историята на рокмузиката, като един от най-титулуваните барабанисти.[1] Работил е с водещи в жанра групи и изпълнители като: Джеф Бек Груп, Рейнбоу, Майкъл Шенкер Груп, Уайтснейк, Емерсън, Лейк енд Пауъл, Блек Сабат, Гари Мур, Брайън Мей и др.

Започва да свири на барабани 12-годишен заедно с училищния оркестър. Първата му група се казва Corals с която свири всяка седмица в младежкия клуб в Сайрънсестър. По-късно Пауъл се сприятелява с други млади музиканти сред които са Робърт Плант и Джон Бонъм, бъдещия вокалист на Слейд - Ноди Холдър и един млад китарист на име Тони Айоми. Звездата му изгрява в Рейонбоу през 1975 година, като става едно от големите открития на Ричи Блекмор.

Вечният Джон Бонъм

За него е писано и казано всичко. Но няма да бъде зарбавен. Джон Хенри "Бонзо" Бонъм (на английски: John Henry 'Bonzo' Bonham) (31 май 1948 - 25 септември 1980) е британски барабанист и член на рок групата Лед Зепелин.Бонъм все още се счита сред музикалните среди за един от най-добрите рок барабанисти на всички времена. Той е считан за един от най-въздействащите и най-подражаваните барабанисти някога, и е познат с тежкия си стил и техническите си способности.

Още веднъж неговата трагична история.

Бонъм не обича нито да бъде далеч от дома и семейството си, нито летенето. Това води до честа употреба на алкохол и кокаин. На 24 септември 1980 г. Бонъм е взет от асистента на "Лед Зепелин" Рекс Кинг от хотела, за да отидат заедно на репетицията в "Брей Студиос" за предстоящото турне в САЩ, първото на групата от 1977 г. По време на пътуването Бонъм поисква да спрат за закуска, където поглъща голямо количество водка със сандвича си. Продължава сериозно да пие и в студиото. Късно вечерта бандата се оттегля в къщата на Пейдж в Уиндзор. Умира от задушаване. Джон Бонъм е погребан на 10 октомври 1980 г. в Ръшокското енорийско гробище.

Нийл Пиърт. Може би най-великият

Изминаха над две години от кончината на легендарния барабанист на "Ръш" Нийл Пиърт. Той почина в Калифорния на 7 януари 2020 година, след няколкогодишна битка с рака.

Без никакво съмнение, това е една от най-големите личности в историята на рокмузиката, а редица специалисти и класации го определят за барабанист номер едно в историята. Пиърт не е от основателите на Rush, но групата открива себе си едва след неговото идване.

Освен барабанист, Пиърт е и основен текстописец на бандата - текстовете му първоначално са философски, или вдъхновени от фентъзи или научна фантастика. След години признава, че са били просто за забавление.

"Тогава не вярвах, че съм в състояние да вложа нещо истинско в една песен", разказвше барабанистът. Казва че през 1981-а с албума "Moving pictures" групата най-накрая го заковала - успяла да опакова големи и комплексни аранжименти в кратки изявления.

Лий Керслейк - една от многото легенди на Юрая Хийп на небето

Роден е на 16 април 1947 г. в град Борнмът, Англия. От 1971 г. до 2007 г. е член на групата "Юрая Хийп". В началото на 2007 г. напуска групата поради здравословни проблеми. Свирил е и с групите "Блекфут", "Годс", "Тоу Фат", "Хед Машин" и проекта "Ливинг Лауд" (2004). Участвал е в записите на самостоятелни албуми на Кен Хенсли, Дейвид Байрън и Ози Озбърн. Лий Керслейк почина на 19 септември 2020 година,на 74-годишна възраст. Твърди се, че причината за смъртта на музиканта е рак на простатата. Тогава китаристът на легендите от Юрая Хийп Мик Бокс коментира тъжната новина. "Лий беше един от най-добрите хора на Земята.Освен че ми беше като брат, той беше и невероятен барабанист, певец и автор на песни. Той обичаше живота без изключение и беше много обичан от феновете си, както и от всички, които срещна по пътя си ", написа Бокс във Фейсбук.