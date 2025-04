Революция! Метро свързва цяла Европа, гарите стават музеи

Революционен проект за европейско метро, което да свързва всички държави на Стария континент представи базиран в Копенхаген мозъчен тръст. Той има много по-амбициозен план за железопътните връзки на континента, пише trip.dir.bg, цитирайки Euronews.

Проектът Starline предвижда общоевропейска високоскоростна железопътна мрежа, която ще функционира като метро.

От компанията обясняват, че се надяват да бъде преоткрита "разпокъсаната, неравномерна и често бавна" железопътна инфраструктура на континента и да бъдат въведени свръхбързи връзки, които да конкурират въздушния транспорт.

Истински интегрираната железопътна система вече не е просто въпрос на удобство, а стратегическа необходимост за устойчивостта на Европа през 21-ви век", заявяват от мозъчния тръст.

Промяна в мисленето! Единна, бързо движеща се мрежа

"Проектирана като система на метрото, Starline променя начина, по който европейците възприемат собствения си континент - не като съвкупност от отдалечени столици, а като единна, бързо движеща се мрежа, в която всяка връзка, независимо дали за хора или стоки, е на една ръка разстояние."

