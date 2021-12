Разпадането на Лед Цепелин - огромна драма в рока

Изминаха точно 41 години от мрачния 4 декември 1980 година

Минават години, десетилетия. Драмата обаче остава. Една от най-големите в рокмузиката. Свързана с една от най-влиятелните и гениални групи въобще в нейната история. Тази история се коментира с основание и днес. И има защо.

Смърт, трагедия и депресия сред музикантите

На 4 декември през 1980 г. е обявен разпадът на британската рок група Лед Цепелин (Led Zeppelin). През 1980 г. тя изнася няколко концерта в Европа като подготовка за голямо турне в САЩ, но плановете пропадат, след като на 25 септември в къщата на Джими Пейдж, където групата репетира, барабанистът Джон Бонъм е намерен мъртъв в леглото си. Причината е свръхдоза алкохол. Останалите членове са потресени от случилото се и единодушно решават да сложат край на групата.Две години след смъртта на Бонъм, групата издава компилацията Coda, която съдържа неиздавани песни от сесиите по записите на всички студийни албуми. Преплетени са различни стилови насоки от типичния рокендрол на 50-те до свободна интерпретация на пънка. През 1983 албумът заема пето място в класацията за поп албуми на Billboard.

Истинска революция в рока

Лед Цепелин е хард рок група, създадена през 1968 г. от родения в Хестън, Мидълесекс (Англия) китарист Джими Пейдж. Това е една от най-влиятелните и популярни групи в историята на рок музиката, положила основите на хард рока и хеви метъла, модифицирайки блуса и фолк рока, придавайки им неочаквано за времето си мощно звучене.С появата на Лед Цепелин се свързва и новата представа за специфичен звук на музикалните изпълнения. Новата революционна роля на електрическата китара с характерен за времето си дисторшън звук има водеща роля във всяко едно изпълнение за разлика от по-мелодичният звук на Бийтълс, бас китарата и барабаните са изведени в гръмогласен ритмичен съпровод на звученето на всяка песен, а дрезгавият и респектиращо висок глас на вокала кара публиката да изпада в истерия.Много критици определят музикалния стил на Лед Цепелин като хеви блус рок. В текстово отношение Цепелин също въвеждат нещо ново, интегрирайки голяма доза мистика и митология в песните си. Групата утвърждава и концепцията на албумно ориентирания рок, като отказва да издава отделни популярни песни под формата на сингли, с което поставя началото на традиционното за повечето рок и метъл групи специфично и отличително звучене във всеки отделен албум.

Четирима уникални музиканти

Цепелин се състои от китариста Джими Пейдж, певеца Робърт Плант, басиста Джон Пол Джоунс и барабаниста Джон Бонъм. Първоначално непопулярни сред критиците, те постигат значителен търговски успех с 8 студийни албума за 10 години. Дебютът им през 1969 г., с Led Zeppelin, е албум в топ десет в няколко страни и включва песни като "Good Times Bad Times", "Dazed and Confused" и "Communication Breakdown". През 1970 г. издават Led Zeppelin III, който съдържа популярната "Immigrant Song". Техният неозаглавен четвърти студиен албум, познат като Led Zeppelin IV (1971) е един от най-продаваните албуми в историята с 37 милиона продадени копия. Албумът включва рок класики като "Black Dog", "Rock and Roll" и "Stairway to Heaven".Houses of the Holy (1973) съдържа "No Quarter", "Over the Hills and Far Away" и "The Rain Song". Physical Graffiti (1975), е двоен албум, включващ "Ten Years Gone" и "Kashmir".Джими Пейдж пише голяма част от музиката на "Лед Зепелин", като същевременно Плант обикновено създава текстовете на песните. Клавишните композиции, базирани на Джон Пол Джоунс, по-късно заемат централна част от музиката в следващите им албуми, примесени с голямо експериментиране. През втората половина от кариерата им се наблюдават поредица от рекордни турнета, които печелят на групата репутация на излишък и разврат.

Близо 300 милиона продадени албуми

В следващите десетилетия останалите членове на "Лед Зепелин" не си сътрудничат често, но участват в различни еднократни събирания. Най-успешното от тях е концерта в "O2 арена" в Лондон през 2007 г. като на барабаните е синът на Джон Бонъм, Джейсън Бонъм."Лед Зепелин" са една от най-продаваните музикални групи в историята на музиката; различни източници смятат, че продажбите на групата са между 200 и 300 милиона броя по цял свят. Със 111,5 милиона сертифицирани бройки, те са втората най-продавана група в САЩ.[2] Те издават 8 поредни номер 1 албума в Обединеното кралство, всеки от 9-те им студийни албума влиза в "Билборд 200" Топ 10, а 6 от тях достигат до номер 1.[3] Списание "Ролинг Стоун" ги описва като "най-тежката група на всички времена",[4] "най-голямата група на 1970-те"[5] и "безспорно една от най-издържливите групи в историята на рока".[6] През 1995 г. са включени в Залата на славата на рокендрола; в музея на биографията на групата се посочва, че "Лед Зепелин" са били "толкова влиятелни" през 1970-те, колкото "Бийтълс" през 1960-те.

Джими Пейдж: Ковърдейл ме спаси

Преди няколко години Легендарният китарист и основател на "Лед Цепелин" - Джими Пейдж, се изповядва пред главния редактор на сп. Guitar World Брад Толински, разказвайки не само историята на любимата на поколения рок група, но и малко известни факти от живота си.Джими говори и за прословутия си албум с Ковърдейл през 1993 г., един от най-фамозните му след разпада на "Лед Цепелин". "Всичко започна от едни девет-десет месеца на бездействие, в които се питах дали не е време отново да се заема с музика. Моят музикален агент, както и тези на Джон Пол Джоунс и Робърт Плант сондираха възможността тримата да се съберем отново, под същото име или в някакъв друг вид. Само не беше ясно какво ще правим - албум, турнето, което така и не осъществихме навремето, или и двете.За жалост не стана нищо.В този момент моят агент ми предложи Дейвид Ковърдейл. Казах му: "Зная ли, може да стане нещо. Пее много добре. Важното е да си допаднем като характери." Исках да поговорим да видим дали сме един за друг. Харесахме се от пръв поглед.Дадохме си две седмици за проба. Надявах се с повече късмет да създадем две-три песни. Но музиката потече като река.

Робърт Плант оцеля след катастрофа

Инцидентът преди над 10 години,е станал на кръстовище в северозападен Лондон, където се блъснали возилата на Плант и социалния работник Ричард Грант, който се занимава наркозависими.След катастрофата Грант останал в безсъзнание известно време. Мерцедесът му бил сериозно повреден. От удара сериозно пострадало и Ауди-то А8 на фронтмена на легендарните Led Zeppelin.Плант написва голяма част от текстовете на Цепелин, в които особено силно се чувства влиянието на любимия му автор Дж. Р. Р. Толкин. Негови са лириките към най-популярната песен на Цепелин за всички времена, "Stairway to Heaven", които написва една вечер, седнал пред горящ огън.През 2009 година Робърт Плант бе удостоен с рицарско звание от британската кралица Елизабет II, признат от немалко критици за най-великия рок-вокалист на всички времена, писа тогава "Дейли Мейл".

Джон Бонъм в битка за номер едно в историята

Джон Бонам или барабаниста на "Ръш" Нийл Пърт? Кой е номер едно за всички времена? Това е един от въпросите в рокмузиката, който няма да намери своя еднозначен отговор. За съжаление има друг факт - и двамата не са между живите. Да, Цепелин се разделиха точно преди 41 години. Но те никога не спряха да се обичат и да бъдат заедно в живота. Това ги прави още по-величествени и незабравими.