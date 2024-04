От утре! Удрят ни магнитни бури

През предстоящата седмица от 29 април да 5 май 2024 г. не се очаква силна магнитна буря. Това гласи прогнозата на специализирания сайт Меteoagent.

През цялата седмица Кр индексът ще е със стойност 3, а на 4 май - 2.



Подобна е и прогнозата по дни от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ, която не е окончателна и търпи промени в различните дни.

2024 Apr 28 - 3 2024 Apr 29 - 3 2024 Apr 30 - 2 2024 May 01 - 3 2024 May 02 - 3 2024 May 03 - 3 2024 May 04 - 2 2024 May 05 - 3





Вижте всички актуални новини от Standartnews.com