Опра Уинфри разплака Адел

Адел разкри подробности за новия си албум, развода, драстичната промяна на външния си вид в обширно интервю за американската телевизионна водеща Опра Уинфри.

Адел, чиито песни като "Hello" и "Someone Like You" докосват душите на милиони хора по света, призна пред Опра Уинфри, че силата на музиката ѝ е загадка и за самата нея.

"Не мисля, че като човек имам това, което притежава пеенето ми. Взимам го отнякъде, но и аз не знам как достигам до него", сподели тя.

Попитана защо разкрива толкова много лична информация в текстовете си, Адел каза, че иска да успокои хората, които преминават през подобни преживявания.

"Музиката ми помага в много ситуации и бих искала да направя същото за хората... да им напомня, че не са сами," каза тя пред Опра Уинфри.

Така е и с парчетата в новия албум, като пилотната балада "Easy On Me" е силно повлияна от развода ѝ.

Певицата сподели, че е била "объркана" от раздялата със съпруга си Саймън Конеки през 2018 г. Тя разкри също, че "ужасяващи пристъпи на тревожност" след развода са я накарали да започне специален тренировъчен режим, довел до свалянето на 45 килограма за две години. Физическото натоварване я успокоявало.

Носителката на 15 награди "Грами" разказа за това как е била изоставена от баща си, когато е била на три годинки и как са се помирили малко преди смъртта му на среща в Уелс, преди той да почине през май от рак на червата.

"Абсолютната липса на присъствие и никакво усилие от негова страна да ми бъде родител, много ме измъчваха, но най-накрая разбрах, че това е алкохолът. Отне ми баща ми", каза тя разплакана.

Адел допуска, че отсъствието на тази толкова важна фигура в живота на едно дете, е оформило начина, по който се отнася във взаимоотношенията си като възрастен. Това я е накарало да наранява партньорите си като защитен механизъм, за да не бъде наранена тя самата.

По този повод тя отказала да пие въобще и започнала да тренира.

През 2011 г. баща ѝ се разкая и призна, че не е бил добър родител и че алкохола е причина за раздялата им с майка й Пени Аткинс. "Три години пиех по два литра водка на ден и по осем бири", разказа той и добави, че се срамува и не е искал Адел да го вижда в такова състояние.

Пред Опра Уинфри Адел призна, че е била обсебена от идеята за семейство, тъй като баща ѝ я е изоставил като малка. Двамата с Конеки имали връзка осем години, а през 2018 г. решили да сключат брак. Същата година обаче семейството им се разпаднало.

Адел призна, че все още обича бившия си съпруг, макар че не е влюбена в него. Двамата живеят съвсем близо в Лос Анджелис и споделят грижите за сина си.

Изпълнителката смята, че Конеки "е спасил нейния живот", след като тя става известна. "По онова време бях толкова млада и мисля, че щях да се впусна във всичко. Лесно можех да тръгна по някои невероятни пътеки и да се самоунищожа . . . Но той дойде и беше най-стабилният човек, когото бях имала в живота си дотогава."