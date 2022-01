Нова опасност от кафето. Какво не трябва да правим?

Злоупотребяването с алкохол, сладки напитки и кафе може да доведе до когнитивно увреждане на мозъка, заключават диетолози след мащабно изследване на големи групи от хора.

„Големите количества алкохол бързо убиват мозъчни неврони, така че редовното пиене може сериозно да го увреди“, предупреждават експерти, цитирани от интернет портала Eat This, Not That!

Изключително важно е да не злоупотребявате с кафето. В малки количества кофеинът има положителен ефект върху когнитивните функции, но прекомерната му консумация води до диаметрално противоположен ефект, а повече от шест чаши от тази напитка на ден могат да причинят свиване на мозъка и развитие на деменция.

Напитките с високо съдържание на захар също могат да имат отрицателно въздействие върху мозъчната функция.

Вече е известно, че захарта може да има пагубен ефект върху мозъчната функция, а напитките с високо съдържание разрушават мозъка, което води до намаляване на предния дял с течение на времето. Ако човек изпива по една или две чаши сладки напитки дневно, мозъкът му е с 5,8 години по-стар, а ако повече от две чаши - с 11 години.

Деменцията е придобито заболяване, което се характеризира с трайно намаляване на познавателната активност със загуба на придобити по-рано знания и практически умения. Най-често това състояние се проявява в напреднала възраст. Около десет милиона нови случая на деменция се регистрират годишно в световен мащаб.