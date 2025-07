Не пропускайте срещата с един от най-влиятелните духовни учители в Света

Шри Шри Рави Шанкар е основателят и създател на Фондация Изкуството да живееш. Oт както същестува The Art Of Living, над 850 милиона души са се включили в многообразните курсове по Йога, Дихателните практики Сударшан Крия, Курсове по медитация, Курсовете по Тишина, прегледите при Аюрведичните лекари в The Art of Living, аюрведичните лечебни и релаксиращи масажи, семинарите, беседите и онлайн включванията на представителите на Изкуството да живееш.

От всички държави по Света, в които The Art of Living има свои центрове, през 2025 година Шри Шри Рави Шанкар избира именно България, за да се види с възможно повече българи. Учителят ще проведе Курс по Тишина в Павел баня между 2 август - 6 август 2025.

Поради големия интерес на хората, Шри Шри Рави Шанкар ще проведе срещи с хората в:

Пловдив: 2 август, Античен театър

София: 3 август НДК, зала 1

Варна: 4 август, ФКЦ зала 1

Безкрайна благодарност отправяме към Учителя, който ще посети 4 селища в Бългаия за краткия си 5-дневен престой в страната, като ще пътува с хеликоптер между различните градове, за да може да просветли всички, които искат да получат благословията на Гуруто.

Признателни сме, че Гуруто намери време в така натоварената си програма, за да прекараме време в тишина, беседи и медитации заедно с него. Преди да кацне в България на 2 август 2025 година, Шри Шри Рави Шанкар ще има Курс по Тишина в Ашрама на The Art of Living в Германия, а след него заминава направо за Индия. Вдъхновяващо е безграничното желание на Гуруто да одухотвори хилядите си последатели в България и да просветли духовния път на всеки един от тях. Изумително е как Шри Шри Рави Шанкар говори на всеки един от присъстващите в залата лично и индивидуално. Всеки участник ще получи въможността да попита лично Учителя въпрос и ще получи напътствие за своята духовна пътека.

Това е петото посещение на Шри Шри Рави Шанкар в страната след 2009, 2012, 2020 и 2022 година. Не е случайно идването на Шри Шри Рави Шанкар в България през 2025 година. Живеем в хаотични времена на конфликти, войни и динамични промени в икономически и политически, в професионален и личен аспект. Изключително важно е за всеки един човек, който търси благополучие и просперитет, да се научи да съхранява вътрешния си мир и да развива своето благоденствие. Изпълнен с разбиране, толерантност, вътрешна сила, любов и доброта, с присъщото си чувство за хумор, Шри Шри Рави Шанкар съумява да посее у всеки един зрител семето на любовта, подкрепата и радостта, от които имаме толкова дълбока нужда в съвременния свят. Ще изживеем една просветляваща вечер и ще се научим да изпитваме блаженство сред хаоса, като по този начин съхраним личната си сила и развием устойчивост, спрямо обстоятелствата в обществото, над които нямаме контрол.

Автор: Ивет Иванова

