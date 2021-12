Най-вредната напитка за черния дроб не е алкохол

Американски учени определиха най-вредната напитка за черния дроб. Авторите на американското издание на Eat This, Not That казаха, че освен алкохола има и друга категория напитки, които увреждат черния дроб. Използването им вреди както на качеството на живот, така и на дълголетието. Според авторите на американския портал, учени от Медицинския факултет на Бостънския университет са провели изследване и са изследвали функцията на черния дроб в група от 1600 души. Участниците описват колко често консумират подсладени напитки с високо съдържание на захар.

Изследователите съпоставят констатациите с информация за това колко често хората в тяхната група са имали мастно чернодробно заболяване - състояние, при което излишната мазнина се натрупва в черния дроб.Оказва се, че консумацията на газирани и други подсладени напитки е свързана с развитието на мастна болест на черния дроб. Според изследвания, опасно състояние на жизнено важния орган може да се предотврати чрез избягване на напитки с високо съдържание на захар. Учените са установили, че рискът от развитие на мастна болест на черния дроб се увеличава два пъти и половина при хора, които консумират такива напитки повече от веднъж седмично.Количеството мазнини в черния дроб се увеличава дори при хора, които консумират напитки, наситени със захар, по-рядко от веднъж седмично.