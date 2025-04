Мелания Тръмп събра погледите в Капитолия

Мелания Тръмп събра погледите със своята изява.

Първата дама на САЩ направи своята първа публична поява след инаугурацията на съпруга си, като лобира в Капитолия за приемането на законопроекта Take It Down. Законът цели да криминализира публикуването на интимни изображения онлайн – независимо дали са реални или генерирани с изкуствен интелект.

"Сърцераздирателно е да видиш през какво преминават младите хора, особено момичетата, когато станат жертви на подобни посегателства," заяви Тръмп по време на кръгла маса по темата. Тя призова Конгреса да постави "благосъстоянието на младите хора на първо място" и да им осигури защита в дигиталната среда.

Законът Take It Down, който вече беше приет в Сената през февруари, ще направи федерално престъпление публикуването или заплахата от публикуване на интимни изображения без съгласие.

Социалните медийни платформи ще бъдат задължени да премахват такива изображения в рамките на 48 часа след подадено искане от страна на жертвата.

Законопроектът е внесен от сенаторите Тед Круз (Тексас) и Ейми Клобушар (Минесота), както и от представителите Мария Салазар (Флорида) и Маделийн Дийн (Пенсилвания).

Тед Круз, който водеше дискусията в Капитолия, подчерта, че подкрепата на Мелания Тръмп ще бъде ключова за приемането на закона в Камарата на представителите, която е под контрола на Републиканската партия.

Като конкретен пример за необходимостта от тази мярка той посочи случая на Елистън Бери – момиче, чиято генерирана с AI неприемлива снимка остава онлайн почти година, въпреки усилията на майка ѝ да я премахне от Snapchat.

Любопитен момент от срещата беше публичната поява на Мелания Тръмп заедно с Тед Круз, години след ожесточената битка между него и Доналд Тръмп за президентската номинация през 2016 г.

По време на кампанията Тръмп дори обвини Круз, че стои зад атака срещу съпругата му, включваща разпространение на провокативна снимка на Мелания Тръмп от нейна фотосесия за GQ.

През първата администрация на Доналд Тръмп Мелания ръководеше програмата Be Best, насочена към младите хора и тяхната онлайн безопасност. Тя заяви, че обмисля възобновяването на инициативата, тъй като дигиталните заплахи за децата остават сериозен проблем.

С подкрепата на Мелания Тръмп законопроектът Take It Down има шанс да бъде одобрен и в Камарата на представителите, след което ще трябва да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила.

Законодателството вече получи подкрепа от Meta (собственик на Facebook и Instagram), което може да ускори неговото прилагане.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com