Майкъл Дъглас отвори сейфа с тайните на Холивуд

Баща му бил Спартак, но у дома понякога се държал като истински тиранин. Самият той продавал марихуана, за да плаща образованието си, влюбвал се в партньорките си от снимачната площадка и веднъж заспал след употреба на кокаин със сламка, останала в носа му. А когато животът най-сетне изглеждал подреден, ракът го изправил пред най-страшната роля – тази на човек, който може да не доживее утрешния ден.

Майкъл Дъглас навърши 82 години на 25 септември и очевидно е решил, че вече няма смисъл да пази тайните си. На 6 октомври 2026 г. излезе автобиографията му „One Helluva Ride“ – заглавие, което свободно може да се преведе като „Какво лудо пътешествие!“.

Двукратният носител на „Оскар“ е работил над книгата около две години със съавторите Шейн Салерно и Майкъл Флеминг-младши. И за разлика от обичайните мемоари на холивудските величия, в които всеки изглежда благороден, красив и неизменно прав, тук героят съвсем не е безгрешен.

„От продуцентския триумф с „Полет над кукувиче гнездо“ до незабравимите му роли в „Роман за камъка“, „Фатално привличане“, „Уолстрийт“ и „Първичен инстинкт“ - Майкъл Дъглас е преживял почти всичко, което Холивуд може да предложи.

На осем години едва се спасил от отвличане

Една от най-смразяващите истории в книгата няма нищо общо с киното.

Майкъл бил едва осемгодишен, когато се оказал преследван от двама непознати мъже край семейния апартамент в Ню Йорк.

Докато си играел пред сградата, забелязал подозрителен човек, притиснат до стената зад входната врата. В същия момент от другата страна на улицата се затръшнала автомобилна врата и втори мъж тръгнал право към него.

Момчето усетило опасността и побягнало към мазето. Преследвачите се втурнали след него.

Детето успяло да се скрие в котелното помещение, където стояло безмълвно, докато чувало стъпките на мъжете, които го търсели.

След това събрало смелост и се стрелнало към асансьора.

За негов късмет кабината била на приземното ниво. Майкъл скочил вътре и натиснал копчето.

Тъкмо когато асансьорът потеглил нагоре, един от мъжете се блъснал във вратата. През малкия стъклен прозорец момчето видяло лицето на преследвача. Майкъл се измъкнал невредим.

Днес актьорът смята, че вероятният опит за отвличане бил свързан с известността на баща му. Въпреки ужасяващия спомен случаят не го преследвал през целия живот, но му показал колко опасна може да бъде славата.

Да бъдеш син на Спартак не било никак лесно

Кърк Дъглас е един от големите идоли на Холивуд. За милиони зрители той е Спартак от едноименния кино хит, мъжът с желязна воля и непреклонен характер. За собствените му деца обаче този характер имал и страшна страна.

В автобиографията Майкъл разказва за избухливия темперамент на баща си и за страха, който изпитвал от гневните му реакции.

Особено болезнен е споменът за брат му Джоел, който веднъж се осмелил да възрази на Кърк. Вместо разговор получил толкова силен удар, че бил запратен в другия край на стаята. Майкъл признава, че детството му било белязано от напрежението между родителите, които се развели, когато бил малък.

Въпреки това не представя баща си само като чудовище. С годините започнал да разбира, че Кърк сам е израснал в сурова среда и трудно е умеел да показва обич. Най-голямото изпитание за младия актьор било постоянното сравнение със знаменития му родител.

Никой не питал кой е Майкъл. Всички знаели, че той е синът на Кърк Дъглас, и очаквали от него или да бъде същият, или да се провали.

Баща му го нарекъл ужасен актьор, а той повръщал зад кулисите

Трудно е да си представим, че мъжът, който по-късно ще изиграе безскрупулния Гордън Геко в „Уолстрийт“, някога се е ужасявал от сцената.

Но точно така било. Като студент Майкъл имал толкова тежка сценична треска, че преди представления държал кошче зад кулисите, защото често повръщал от притеснение.

Веднъж Кърк Дъглас дошъл да гледа сина си в университетска постановка на „Сън в лятна нощ“. Майкъл трябвало да произнесе кратка реплика като вестоносец. От нерви я изстрелял толкова бързо, че едва ли някой успял да я разбере.

След спектакъла баща му дошъл зад сцената. Оценката била убийствена: „Майкъл, беше ужасен“. Вместо да се откаже, младият Дъглас продължил да учи занаята. Помогнал му преподавателят по актьорско майсторство Уин Хандман, който за първи път му показал, че може да бъде добър актьор, без непременно да прилича на баща си.

А най-комичната случка от ранната му кариера дошла, когато изиграл банков обирджия в телевизионния сериал „The F.B.I.“.

Майкъл нахлул в банката с пълна убедителност и изкрещял, че това е обир. Всички го гледали като втрещени.

Той бил възхитен от собственото си изпълнение.

Тогава режисьорът му посочил, че ципът на панталона му е широко разтворен.

Оказало се, че актьорът бил толкова нервен, че забравил да го закопчае след посещение в тоалетната.

По-късно Дъглас се шегува, че останалите актьори вероятно не знаели дали пред тях стои банков обирджия, или ексхибиционист.

Продавал марихуана, а после попаднал сред холивудските милионери

Макар да бил син на световна знаменитост, Майкъл твърди, че израстването му не било толкова бляскаво, колкото мнозина си представят.

В интервю за Rolling Stone той потвърждава, че като студент е продавал марихуана, за да плаща разходите по образованието си.

През 1963 г. постъпил в Калифорнийския университет в Санта Барбара, където открил хипи културата.

Тя го привлякла не само с бунта срещу правилата, но и със свободния дух, споделянето и усещането за общност. По онова време младият Дъглас изобщо не бил сигурен, че иска да става актьор. Всъщност мечтаел и за автомобилни състезания.

Споменът, който пази и досега, е как карал с огромна скорост заедно със Стив Маккуин в неговото Porsche 908.

Повече от половин век по-късно, по време на фотосесия за „People“, Майкъл отново седнал зад волана на изключително скъп автомобил – кабриолет Aston Martin от 1962 г.

Този път обаче се страхувал не толкова от скоростта, колкото някой да не одраска колата за около милион долара.

Любовна афера с Катлийн Търнър, пазена 40 години

Едно от най-големите признания в новата книга е свързано с филма „Роман за камъка“. Повече от четири десетилетия Майкъл Дъглас и Катлийн Търнър твърдяха, че между тях никога не е имало любовна връзка.

Екранната химия, обясняваха те, била просто резултат от добрата актьорска игра. Оказва се, че това не е цялата истина.

Двамата се влюбили по време на снимките в Мексико през 1984 г.

По това време Дъглас бил разделен със съпругата си Диандра, но все още официално женен за нея.

След тежки снимачни дни в джунглата той и Катлийн вечеряли заедно, а по-късно Майкъл тайно се промъквал в хотелската ѝ стая.

Никой от снимачния екип не подозирал какво се случва. Дори режисьорът Робърт Земекис и Дани Де Вито не знаели за връзката. Тайната започнала да се разплита, когато Диандра пристигнала в Мексико заедно с малкия им син Камерън. Тя се усъмнила в отношенията между съпруга си и Катлийн и разговаряла с актрисата.

Търнър не искала да се намесва в чужд брак и романът приключил.

Майкъл признава, че двамата продължили да пазят историята дори когато години по-късно отново работели заедно.

Любопитното е, че след признанието му Катлийн Търнър реагира с чувство за хумор. Тя изрази учудване защо толкова шум се вдига около история отпреди 40 години и заяви, че продължава да обича Майкъл като приятел.

„Първичен инстинкт“ крие друга любовна тайна- не е Шарън Стоун

Когато през 1992 г. „Първичен инстинкт“ се превръща в световна сензация, всички погледи са насочени към Майкъл Дъглас и Шарън Стоун.

Еротичното напрежение между двамата е толкова силно, че слуховете за любовна връзка извън екрана изглеждат почти неизбежни.

Актьорът обаче признава, че истинската му романтична история е била с друга жена от филма – Джийн Трипълхорн.

Тя играе психолога Бет Гарнър, а двамата с Дъглас прекарвали много време заедно и извън снимачната площадка.

И докато медиите дебнели за някаква искра между него и Шарън Стоун, истинската връзка оставала незабелязана.

Романът продължил по време на снимките, след което двамата поели по различни пътища. Преди да разкаже историята в книгата си, Дъглас се свързал с Трипълхорн и поискал нейното съгласие. Тя го дала.

Пет телефонни разговора променили живота му

Ако има сцена от живота на Майкъл Дъглас, която спокойно би могла да влезе в романтична комедия, това е началото на връзката му с Катрин Зита-Джоунс.

За първи път я забелязал на екрана във филма „Маската на Зоро“ през 1998 г.

Няколко седмици по-късно двамата се срещнали на американския кинофестивал в Довил, Франция. Майкъл бил пленен.

След вечеря, на която присъствали още Антонио Бандерас и Мелани Грифит, Дъглас изпратил младата актриса до асансьора на хотела.

И изрекъл знаменитата си реплика, че един ден ще бъде баща на децата ѝ.

По-късно обаче Катрин му поставила съвсем ясно условие: ако иска сериозна връзка с нея, трябва да спре да се среща с други жени. Проблемът бил, че Майкъл по това време поддържал отношения с още пет дами в различни градове. Реакцията му била забележителна. Помолил Катрин да го изчака, защото трябвало да проведе пет бързи телефонни разговора.

Още същия ден прекратил останалите връзки. През 2000 г. двамата се оженили, а днес имат две вече пораснали деца – Дилън и Карис.

Бракът им преживял и сериозна криза през 2013 г., когато за кратко се разделили. Според Дъглас именно откровените разговори и желанието за промяна помогнали на двамата да се съберат отново.

Болестта, която преобърнала всичко

През 2010 г. Майкъл Дъглас получава диагноза рак на езика в четвърти стадий.

Следват тежки курсове на химиотерапия и лъчетерапия.

Актьорът признава, че именно тогава започнал да гледа на живота по съвсем различен начин.

Докато лежал изтощен от лечението, усещал подкрепата на Катрин и децата им.

Заболяването го накарало да осъзнае колко малко значение имат блясъкът, парите и професионалните успехи, когато човек е изправен пред възможността да загуби живота си.

Болестта го сближила още повече със семейството му.

Подобна промяна се случила и с неговия баща Кърк. След тежка катастрофа с хеликоптер през 1991 г., а по-късно и след прекаран инсулт, легендарният актьор станал по-смирен и по-открит към близките си. Точно през последните десетилетия от живота му отношенията между Кърк и Майкъл се превърнали в истинска бащина и синовна близост. На 82 години най-новата му семейна роля е далеч по-земна – организатор на пътуванията и ваканциите на близките си.

Майкъл се радва на успехите на Катрин и децата, наслаждава се на свободното си време и гледа на миналото с повече разбиране.