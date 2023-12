Манията, която завладя децата преди Коледа

Децата много се радват на тази коледна игра. В нея участват малки и големи, а празничният коледен дух витае в домовете.

Идеята е на американката Карол Еберсолд и дъщеря й Чанда Бел, които издават илюстрованата книга за деца "The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition". В празничните дни те канят в дома си един специален гост - коледния елф. Неговата задача е да следи поведението на децата. През деня той застава на различни места в дома и наблюдава, а нощем отлита до Северния полюс, за да докладва, предава „ДарикНюз“.

Сутрин децата бързат да разберат какво е правил през нощта техният любимец. А той върши различни неща - понякога пакости, понякога пече коледни бисквитки или се крие на тайно място.

Както за всяка игра и тук има правила.

Гостът не говори и не се движи, докато всички са будни. Децата не бива да го докосват, защото той ще загуби своята магия.

Ако малчуганите все пак не могат да се стърпят и го пипнат, трябва само малко канела до него и магическите му сили ще се върнат, казват запознатите с играта.

Елфът напуска дома на семейството на Бъдни вечер. А дотогава коледната магия обхваща всички, а забавленията не спират. За да подготвите детето си за заминаването на елфа, може да оставите писмо от негово име, в което да му обясните, че вече е изпълнил своите задължения и е време да се върне при Дядо Коледа, за да му помогне за подаръците и да не тъжи, защото той ще се върне следващата година.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com